Sosyal medya uyku sorunları yaratıyor

Aşırı Sosyal Medya Kullanımının Uyku Üzerindeki Etkileri

Günümüzde sosyal medya kullanımının artması, uyku düzeni ve genel sağlık üzerinde ciddi sorunlara yol açıyor. Medicana Sağlık Grubu Psikoloji Bölümü Uzmanı Psikolog B. Sümeyra Bilgiç, aşırı sosyal medya kullanımının melatonin hormonunu olumsuz etkileyerek uyku sorunlarına neden olduğunu belirtiyor. Bu durum, göz sağlığından zihinsel ve fiziksel sağlığa kadar birçok alanda olumsuz etkilere sebep oluyor.

Sosyal Medya ve Fiziksel SağlıkSorunları

Sosyal medya platformlarının aşırı kullanımı, göz kızarıklıkları, göz kuruluğu ve uyku sorunları gibi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Uzman Psikolog Bilgiç, "Aşırı kullanım, sadece psikolojik değil, fiziksel olarak da olumsuz etkiler yaratıyor. Boyun, ellerde ağrılar ve el titremeleri gibi sorunlar baş gösterebiliyor" diyor.

Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri

Sosyal medya kullanımının artması, özellikle gençler arasında asosyalleşmeyi tetikliyor. Gerçek hayattan uzaklaşan bireyler, sosyal medyada haz arayışına giriyor. Bu durum, gerçek hayattaki sosyal ilişkilerden uzaklaşmaya ve yalnızlaşmaya yol açıyor. Uzman Psikolog Bilgiç, "Sosyal medya kullanımı yoğun olan gençlerde, gerçek arkadaşlardan uzaklaşma ve yalnızlaşma görülüyor. Bu durum, depresif ve içe kapanık bir dünya oluşmasına sebep olabiliyor" şeklinde konuştu.

Sosyal Medya Kullanımının Özenti ve Kıyaslama Üzerindeki Etkisi

Sosyal medyada sıkça rastlanan özenti ve kendini başkalarıyla kıyaslamak, yetersizlik duygusuna yol açabiliyor. Psikolog Bilgiç, "Fenomenlerin mükemmel hayatlarını göstermesi, gençleri ve yetişkinleri etkiliyor. Bu, kendi hayatlarından memnuniyetsizlik ve depresif durumlara yol açabiliyor" diyor.

Uzmanlar Ne Öneriyor?

Uzmanlar, ailelerle ve gençlerle çalışarak sosyal medya kullanımını azaltma ve doğru değerlerin kazandırılması üzerine odaklanıyor. Psikolog Bilgiç, "Gerçek hayatta alınan hazların sosyal medyadan daha yüksek olması için çalışıyoruz. Kendi hayatımızla başkasının hayatını karşılaştırmamak önemli. Bu, durumu daha zorlaştırabilir" diye ekliyor.

Sosyal medya kullanımının artması, uyku düzeni ve genel sağlık üzerinde ciddi sorunlara yol açıyor. Uzmanlar, aşırı kullanımın fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor ve bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurguluyor. Gerçek hayattaki sosyal ilişkilerin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi, bu dijital çağda daha da belirgin hale geliyor.