Çamkoru Tabiat Parkı'nda buz gibi havada donmuş gölet ve kışın büyüsü

Ankara'nın Çamlıdere İlçesinde Kışın Büyüsü

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bulunan ve Bolu'ya sadece 97 kilometre uzaklıkta olan Çamkoru Tabiat Parkı, ziyaretçilerine kışın en güzel manzaralarını sunuyor. Park içerisinde bulunan göletin donmasıyla ortaya çıkan eşsiz manzaralar, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri olarak kaydedilen Çamlıdere, -15,7 dereceyle dondurucu soğuklarıyla ünlü.

Çamkoru Tabiat Parkı'nda Kışın Güzellikleri

Çamkoru Tabiat Parkı, Ankara'nın 110 km kuzeybatısında yer alıyor ve 215 hektarlık bir alanı kaplıyor. Park, eski Ankara-Bolu devlet kara yoluyla ikiye bölünmüş durumda. Parkın içinde yer alan Çamkoru Göleti'nin tamamen buz tutması, parka gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçirirken, bu eşsiz manzarada fotoğraf çekme fırsatı buluyorlar.

Çamkoru Tabiat Parkı'nda Yapılacak Aktiviteler

Çamkoru Tabiat Parkı, ziyaretçilerine çeşitli aktiviteler sunuyor. Çadırlı kamp yapmak mümkünken, Çamkoru Orman İçi Dinlenme Yeri'nde piknik yapabilir ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından işletilen bir izcilik kampı da park içerisinde bulunuyor. 2008 yılında Türkiye'nin 23. Tabiat Parkı olarak ilan edilen Çamkoru, eskiden mesire yeri olarak kullanılıyordu ve sahanın bir kısmı Hazine'ye ait.

Çamkoru Tabiat Parkı'na Nasıl Gidilir?

Çamkoru Tabiat Parkı, Ankara'ya 115 kilometre, Bolu'ya ise 97 kilometre mesafede yer alıyor. Ankara ve çevresinde yaşayanlar için kolayca ulaşılabilir bir konumda olan park, doğa severler için kış aylarında kaçırılmaması gereken bir destinasyon. Parkın doğal güzellikleri ve sakin atmosferi, ziyaretçilerine huzurlu bir kaçış sunuyor.

Çamkoru Tabiat Parkı, Ankara ve Bolu'ya yakınlığıyla, kış aylarında doğa severler için ideal bir kaçamak noktası sunuyor. Donmuş göleti, karla kaplı ormanları ve çeşitli aktiviteleriyle bu park, kışın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikleri keşfetmek için Çamkoru Tabiat Parkı'nı ziyaret etmek, kesinlikle unutulmaz bir deneyim olacak.