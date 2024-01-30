Batı Karadeniz'de Emekli Yaşar Arıkan'ın organik bahçesinden sağlık mucizesi

Batı Karadeniz'de yer elması hasadı zamanı

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarının gözdesi yer elması, toprak altında gizli bir hazine gibi yetişiyor. Emekli Yaşar Arıkan, kendi bahçesinde bu özel sebzeyi yetiştirerek, yer elmasının hasadını büyük bir özen ve emekle gerçekleştiriyor.

Emekli Yaşar Arıkan'ın Organik Bahçesi

Yaşar Arıkan, emekli olduktan sonra eşiyle birlikte kendi tropikal bahçesini kurdu. Bahçenin bir köşesinde yetiştirdiği yer elması, birçok hastalığa çare oluyor ve vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Arıkan, yer elmasını toprak altından kürek yardımıyla çıkarıyor ve suyla yıkayarak temizliyor.

Tohum Olmadan Yetişen Mucize: Yer Elması

Arıkan, "Yaklaşık 30 yıldır hobi olarak yer elmasını bahçemde yetiştiriyorum. Bu sebzenin tohumu yok. Kendi kabuğunu ya da yer elmasını keserek toprağa gömüyoruz ve Aralık-Ocak aylarında hasat yapıyoruz" diyor. Yer elmasının kabuğu soyulmadan tüketilebiliyor, bu da onu daha pratik bir sebze haline getiriyor.

Yer Elmasının Çok Yönlü Kullanımı

Yaşar Arıkan, yer elmasının mutfaklarda daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor. Bu sebze, limon sıkılarak salata yapımında, çiğ olarak, rendelenip yoğurda katılarak ya da kereviz ve havuçla zeytinyağlı olarak tüketilebiliyor. Yer elması, tamamen organik bir besin kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Yer Elmasının Bilinmeyen Faydaları

Arıkan, yer elmasının sağlık açısından birçok faydasını sıralıyor. Flavonoid seviyesinin yüksek olması, sinir sistemi koruyucu ve stres azaltıcı etkileri, vücut dinçliği sağlaması, böbrek ve bağırsak hareketlendirici özellikleri, yara iyileşmesini hızlandırması ve cilt sağlığını koruması bu sebzenin önemli faydaları arasında. Ayrıca, zayıflama diyetlerinde de doyurucu bir alternatif olarak kullanılabiliyor.

Yer elması, Batı Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarının vazgeçilmez bir parçası olarak dikkat çekiyor. Emekli Yaşar Arıkan'ın bahçesinde yetişen bu değerli sebze, sağlık açısından sayısız fayda sunuyor ve mutfaklarda çeşitli şekillerde kullanılabiliyor. Yer elmasının hasadı, doğal ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalığı artırıyor.