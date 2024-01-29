Devamsızlıklar af olacak mı? Bakan Tekin açıkladı!

Müfredat Değişikliği ve Eğitimde Yenilikler

Bakan Tekin, müfredat değişikliği konusunda önemli bilgiler verdi. Yapılan çalışmaların tamamlandığını ve şubat ayı sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında bu değişikliklerin okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda başlayacağını ifade etti. Ders saatlerinde azalma değil, sadeleştirme yapılacağını ve öğretmen norm kadrolarının etkilenmeyeceğini vurguladı.

Devamsızlıkta Büyük Düşüş

Eğitimde devamsızlıkla mücadelede önemli bir başarıya imza atıldığını belirten Bakan Tekin, alınan tedbirler sayesinde özellikle lise düzeyinde devamsızlık oranlarında büyük düşüşler yaşandığını açıkladı. 8. ve 12. sınıflarda devamsızlık oranlarının sırasıyla %9.20 ve %35.21 oranında azaldığını belirten Tekin, devamsızlık konusunda herhangi bir af veya benzeri uygulamanın gündemlerinde olmadığını altını çizerek ifade etti.

Ortak Sınavlar ve Eğitimde Değerlendirme

Ortak sınavların eğitimdeki önemine değinen Tekin, bu sınavlar sayesinde okullar arasındaki farklılıkların görülebileceğini ve öğrencilerin kazanımlarının daha iyi takip edilebileceğini belirtti. Ortak sınavlar ve okul sınavlarından alınan notların karşılaştırılmasının da mümkün olacağını ifade etti.