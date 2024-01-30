Şırdan altın değerinde, beş yılda fiyatı 100 liraya ulaştı

Şırdanın İnanılmaz Yükselişi

Beş yıl önce Adana'da günlük 3 bin 500 şırdanın çöpe atıldığı günler geride kaldı. Bugün, Adana'nın geleneksel lezzeti şırdan, Türkiye genelinde ve hatta Avrupa'da büyük talep görüyor. Bir zamanlar tanesi 3 lira olan şırdanın fiyatı, bugün 100 liraya kadar yükseldi.

Şırdanın Değeri Arttı, Bulmak Zorlaştı

Adana'nın yöresel yemeklerinden olan şırdan, artık zengin yemeği olarak kabul ediliyor. Her hayvanda sadece bir tane bulunan şırdanın değeri arttıkça, bulunabilirliği de zorlaştı. Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Şırdan fiyatlarının çok yükseldiğini ve Adana’ya hayvan gelmemesi nedeniyle kıtlık yaşandığını" belirtti. Avrupa'dan bile şırdan talebi olduğunu ekledi.

Şırdancılar ve Müşteriler Ne Diyor?

Şırdancı Rıfatcan Bilgin, şırdan fiyatlarının her yıl arttığını, ancak bu yılki artışın aşırı olduğunu ifade etti. Geçen yıl 40-45 lira bandında olan şırdanın fiyatı, şu an 85 lira ve bazı yerlerde 100 liraya kadar çıkıyor. Müşteriler ise fiyat artışından dolayı endişeli. Sevhan Öksüz, "Fiyatlar aşırı yükseldiği için birkaç yıldır şırdan yiyemiyorduk" derken, Ünal Öksüz ise fiyatların daha makul olması gerektiğini vurguladı.

Şırdan Nedir?

Şırdan, Adana'ya özgü bir sakatat dolmasıdır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda sadece bir tane bulunan şırdan, geviş getiren hayvanların midelerinin dördüncü kısmından elde ediliyor. Bu bölüm, midenin bağırsaklardan önceki son bölümüdür ve özel bir lezzete sahiptir.

Adana'nın geleneksel lezzeti şırdan, beş yıl içinde büyük bir değer kazandı. Bir zamanlar çöpe atılan bu lezzet, şimdi Türkiye genelinde ve Avrupa'da büyük talep görüyor. Fiyat artışı, hem şırdancıları hem de müşterileri etkiliyor. Şırdan, artık sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin de gözde lezzetlerinden biri haline geldi.