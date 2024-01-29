Porsche’nin ilk elektrikli SUV’U Macan! Fiyatıyla şaşırttı

Elektrikli Gücün Yeni Tanımı: Yeni Macan

Yeni Macan, 800 Volt altyapısı ve 100 kWh kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre, bu etkileyici SUV, şehir içinde 784 km'ye kadar menzil sunuyor. Macan 4, 408 PS güç üretirken, Macan Turbo ise 639 PS güçle performans tutkunlarının beklentilerini aşıyor. Macan 4, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşırken, Macan Turbo bu hızı 3.3 saniyede yakalıyor.

Yenilikçi Tasarım ve Teknoloji

Yeni Macan, coupe tavan tasarımı ve çerçevesiz kapılarıyla göz alıcı bir görünüme sahip. 4.784 mm uzunluğa, 1.938 mm genişliğe ve 1.622 mm yüksekliğe sahip olan bu model, LED farlar ve opsiyonel Matrix LED teknolojisiyle donatılmış. İki bagaj bölmesi sunan Macan, arka tarafta 540 litre, ön tarafta ise 84 litrelik ekstra bir alan sağlıyor.

İç Mekan ve Teknolojik Donanımlar

Yeni Macan, iç mekanda da yeniliklerle dolu. 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel yolcu ekranı, sürücü ve yolculara üstün bir deneyim sunuyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip HUD (Head Up Display), navigasyon okları gibi sanal görselleri akıcı bir şekilde gerçek dünyaya entegre ediyor.

Performans ve Güvenlik

Elektronik kontrollü Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) ve Porsche Tork Dağıtımı Plus (PTV Plus) gibi teknolojiler, Macan'ın yol tutuşunu ve sürüş keyfini artırıyor. Opsiyonel olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi, şehir içi trafikte ve manevra yaparken 11,1 metrelik kompakt bir dönüş çapı sağlıyor.

Şarj ve Enerji Yönetimi

270 kW DC şarjı destekleyen batarya, yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 21 dakikada ulaşıyor. Sürüş sırasında ise rejenerasyon sayesinde 240 kW kadar enerji geri kazanılabiliyor, bu da uzun yolculuklarda ekstra konfor sağlıyor.



Elektrikli Porsche Macan fiyatı

Tüm bu özelliklere sahip elektrikli Porsche Macan fiyatı 80 bin dolardan başlayacak. Porsche, 2030 yılına gelindiğinde satışlarının yüzde 80'inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Bunun için, 2026 için planlanan elektrikli Panamera dahil yeni modeller gelecek.