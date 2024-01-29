Chery Tiggo 8 Pro’nun rakibi geliyor! Bu fiyata böylesi görülmedi!

BYD SEAL U DM-i: Yenilikçi ve Çevre Dostu

BYD SEAL U DM-i, adını "akıllı çift motor/dual motor-intelligent" teknolojisinden alıyor. Bu şarj edilebilir hibrit model, geleneksel ve elektrikli dünyayı bir araya getiriyor. Aracın gücünü dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motor ve 145 kW’lık elektrikli motor birleştiriyor. Ayrıca, otomatik bir şanzıman ile entegre edilmiş hibrit motoruyla öne çıkıyor.

BYD SEAL U DM-i, 18.3 kWsa Blade bataryası sayesinde ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzil sunuyor. Bu menzil şehir içi kullanımda 110 kilometreye kadar çıkabiliyor. Kombine olarak düşünüldüğünde ise 1080 kilometre menzil elde ediliyor. Ayrıca, 18 kW DC hızlı şarj özelliği ile daha hızlı şarj edilebiliyor.

Performans açısından, 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 9,1 saniyede tamamlayan araç, maksimum 170 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. Tüm bu özelliklerle birlikte, BYD SEAL U DM-i, WLTP normlarında 0,9 litre/100 kilometre yakıt tüketimi ile çevre dostu bir sürüş sunuyor.

Boyutlarına gelirsek, BYD SEAL U şunları sunuyor:

Ağırlık: 2050 kg

Uzunluk: 4785 mm

Genişlik: 1900 mm

Yükseklik: 1668 mm

Bagaj Hacmi: 570 litre

Chery Tiggo 8 Pro: Lüks ve İleri Teknoloji

Chery Tiggo 8 Pro ise lüks ve teknolojiyi bir araya getiren bir D- SUV modeli olarak dikkat çekiyor. Dış tasarımında Full LED farlar, krom çıtalar ve 18 inç çift renkli alüminyum alaşımlı jantlar yer alıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı koltuklar, yumuşak deri yüzeyler ve parlak siyah orta konsol, lüks bir atmosfer sunuyor.

Aracın gücünü 1.6 litre turbo dört silindirli benzinli motor sağlıyor. Bu motor 183 hp güç ve 275 Nm tork üretiyor. 7 ileri DCT şanzıman ile birleştirilen bu motor, ön tekerleklere güç sağlıyor.

Chery Tiggo 8 Pro'da 12 ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistan Sistemi) bulunuyor. Bu sistemler, uyarlanabilir hız sabitleme (ACC), arka çapraz trafik uyarısı (RCTA), önden çarpışma uyarısı (FCW), şeritten çıkma uyarısı (LDW), şeritte kalma yardımcısı (LKA) gibi çeşitli fonksiyonları içeriyor. Ayrıca, otonom acil fren (AEB) işlevi, çarpışma riski durumunda sürücüye uyarılar göndererek frenleri kullanarak çarpışmayı önlemeye çalışıyor.

Chery Tiggo 8 Pro Teknik Özellikleri:

Motor Hacmi: 1598 cc

Motor Gücü: 183 beygir

Şanzıman Tipi: 7 ileri DCT otomatik

0-100 km/s Hızlanma: 9.1 saniye

Ortalama Yakıt Tüketimi: 100 km'de 8.1 litre

Chery Tiggo 8 Pro, Luxury ve Excellent olmak üzere iki farklı donanım paketi ile sunuluyor. Fiyatları ise kampanyalı olarak sırasıyla 1 milyon 443 bin TL ve 1 milyon 593 bin TL'den başlıyor.

BYD SEAL U DM-i vs. Chery Tiggo 8 Pro: Karşılaştırma

BYD SEAL U DM-i ve Chery Tiggo 8 Pro, benzer boyutlara sahiptir, ancak BYD'nin daha güçlü bir hibrit motor sunması dikkat çekicidir. Ancak, bu üstünlük gelirken fiyat farkı da bulunmaktadır. Çin'deki fiyat farkı yaklaşık yüzde 30 iken, Türkiye'de daha yüksek olabilir. Bu durumda BYD SEAL U DM-i'nin Türkiye satış fiyatı 1 milyon 875 bin 900 TL'yi aşabilir.

Sonuç olarak, Türkiye pazarında bu iki araç arasındaki rekabet büyümeye devam ediyor ve tüketicilere daha fazla seçenek sunuluyor.