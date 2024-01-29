Peaky Blinders'ın Yıldızı Paul Anderson Uyuşturucu Kullanımıyla Başı Dertte

Kokain Kullanımıyla Yakalandı!
Paul Anderson, Peaky Blinders dizisinin Arthur Shelby karakteriyle tanınan bir yıldız olarak, kokain kullanımıyla suçlandı. İddiaların ardından ünlü oyuncu suçunu kabul etti.
Bar Skandalı ve Kokain Dumanı
Olay, Anderson'un evinin yakınındaki bir barda meydana geldi. Bar sahibi, Anderson'un tuvaletten yayılan kokain dumanını fark ederek hemen polise haber verdi. Bu durum ünlü oyuncunun başına büyük bir dert açtı.
Paul Anderson'a Para Cezası
Londra'daki mahkeme, Anderson'a uyuşturucu madde bulundurma suçundan para cezası verdi. Ancak ünlü oyuncunun avukatı, müvekkilinin Peaky Blinders karakteriyle özdeşleştiğini ve uyuşturucu kullanımının istisnai bir durum olduğunu savundu.
Avukatın Çarpıcı Savunması
Avukat, mahkemede Anderson'un karakteri Arthur Shelby'e gönderme yaparak, "Sanığı yakın tarihli bir televizyon programında oynadığı yoğun rolden tanıyacaksınız" dedi. Anderson'un tanınırlığının ve karaktere olan bağlılığının altını çizdi.
Bu skandal, ünlü oyuncunun uyuşturucu madde kullanımıyla gündeme gelmesi ve mahkeme kararıyla sonuçlanmasıyla geniş çapta tartışılıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.