Ozan Güven Uzun Bir Aranın Ardından Ekranlara Geri Dönüyor

Ozan Güven Uzun Bir Aranın Ardından Geri Dönüyor

Ozan Güven'in başrolünü üstlendiği "Taş Kağıt Makas" dizisi için ilk fragman sonunda izleyiciyle buluştu.

Dizinin Kadrosunda Ekin Koç ve Hande Ataizi

Ozan Güven'in geri dönüşünde yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisinin kadrosu oldukça etkileyici. Dizide Güven'e, Ekin Koç ve Hande Ataizi gibi tanınmış isimler eşlik edecek. Dizi ne zaman yayınlanacak henüz belli değil, ancak heyecan dorukta.

İlk Fragman Instagram'da Paylaşıldı

Uzun bir süredir beklenen "Taş Kağıt Makas" dizisinin ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Ozan Güven, 2020 yılında yaşadığı hukuki sorunlar sonrasında Instagram'da uzun bir paylaşım yapmamıştı. Ancak bu kez fragmanı "Yoğun hasret içerir" notuyla paylaştı ve sanatçı dostları da bu paylaşıma büyük destek verdi.

Dizi Konusu Merak Uyandırıyor

"Taş Kağıt Makas" dizisi konusuyla da merak uyandırıyor. Hafıza yeteneği olağanüstü bir düzeyde olan Umut (Ekin Koç), babasının masumiyetini ispatlamak için bu yeteneğini kullanırken, Alev (Serra Arıtürk) onun en büyük destekçisi olacak.

Harun (Ozan Güven) ise parlak zekası ve sıradışı avukatlık tarzıyla dikkat çekecek. Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki dengeyi sarsarken, diğer karakterler de hikayeye derinlik katıyor.

Büyük Heyecanla Beklenen Geri Dönüş

"Taş Kağıt Makas" dizisi, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve Serra Arıtürk, Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal gibi ünlü isimleri bir araya getirecek.

Bu geri dönüşün heyecanıyla "Taş Kağıt Makas," izleyicileri büyüleyecek gibi görünüyor.

Meta Açıklama (255 karakter): Ozan Güven'in geri dönüşünü müjdeleyen "Taş Kağıt Makas" dizisi ilk fragmanıyla karşınızda! Ekin Koç ve Hande Ataizi ile büyük bir heyecanla bekleniyor.