Bolu'da Traktör Devrildi, Ormancılar Hemen Müdahale Etti

Ormanlık alanda devriye gezen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Toplu Koruma Ekibi, kaza mahallindeki hareketsiz yaralıyı fark ederek hemen müdahalede bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, yaralının sol bacağında kırıklar olduğu tespit edildi. Ormancılar, hızla harekete geçerek yaralıya ilk yardımı uyguladı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ormancıların Hızlı Müdahalesi: Acil Durumda Yaralıya Ulaşım Sağlandı

Kozlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda devriye gezen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Toplu Koruma Ekibi, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşı fark ederek hemen harekete geçti. Yerde hareketsiz halde bekleyen yaralıya ormancılar tarafından yapılan ilk müdahalede, sol bacağında meydana gelen kırıklar tespit edildi. Ormancılar, yaralıyı ambulansın ulaşabileceği bir noktaya kadar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Bu hızlı müdahale, yaralının acil bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Sağlık Ekipleri Devrede: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olayın ardından, sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Ormancılar tarafından ambulansın ulaşabildiği noktaya getirilen yaralı, sağlık ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralının sol bacağında kırıklar oluştuğu belirlendi. Yapılan kontroller sonucunda, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Süreci: Yaralının Durumu İyileşiyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılan yaralı, burada gerekli tedavi ve müdahaleleri aldı. Sol bacağındaki kırıkların tedavi edilmesiyle birlikte, yaralının durumu stabil hale geldi. Hastane yetkilileri, yaralının hayati tehlikesinin olmadığını ve sağlık durumunun düzeldiğini açıkladı.

Bu olay, Bolu'da hızlı ve etkili bir şekilde devreye giren orman koruma ekiplerinin önemini bir kez daha gösterdi. Ormanlık bölgelerde meydana gelen acil durumlarda, ormancılar hızlı müdahaleleriyle hayat kurtarmaya devam ediyor. Kamu güvenliği ve vatandaşların sağlığı adına yapılan bu mücadele, orman koruma ekiplerinin eğitim ve donanımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.