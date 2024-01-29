Trendyol 1.Lig’de Boluspor Şanlıurfaspor engelini atlatarak play-off hedefini güçlendirdi

Maçın ilk dakikalarında her iki takım da hızlı ve dengeli bir oyun sergiledi. 3. dakikada Şanlıurfaspor'dan gelen bir atağa rağmen, Boluspor kalecisinin dikkatli müdahalesi ile top kontrol altına alındı. 6. dakikada ise Boluspor'un yıldız oyuncusu Daniel Avramovski'nin güçlü vuruşu auta çıktı.

Kalecilerin gösterişli performansları

Maçın ilk yarım saatinde, her iki takımın kalecileri dikkat çeken performanslar sergiledi. 25. dakikada Anıl Koç'un şutunu Şanlıurfaspor kalecisi Aydın kornere çıkardı. Aydın, maç boyunca gösterdiği üstün reflekslerle takımını oyunda tutmayı başardı.

Boluspor'un golü ve öne geçişi

İlk yarının golsüz sona ermesinin ardından, ikinci yarıda oyunun seyri değişti. 51. dakikada Tunahan Çiçek'in mükemmel pası sonrasında Avramovski, Boluspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın kaderini belirleyen anahtar anlardan biri oldu.

Şanlıurfaspor'un gol arayışları

Şanlıurfaspor, maç boyunca birçok kez gol bulma şansı yakaladı fakat Boluspor savunması ve kalecisinin başarılı müdahaleleri, ev sahibi takımın çabalarını boşa çıkardı. Maçın son dakikalarında Şanlıurfaspor'un art arda yaptığı vuruşlar, Boluspor kalecisini zorlasa da sonuç alamadılar.

Boluspor'un ligdeki konumu güçleniyor

Bu galibiyetle Boluspor, lig sıralamasında önemli bir yükseliş kaydetti. Şanlıurfaspor ise, kendi evinde aldığı bu yenilgiyle hayal kırıklığına uğradı.

Maçın hakemleri ve takım kadroları

Karşılaşmayı yöneten hakemler Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kaan Çalışır ve Cem Özbay idi.

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Barış Gök, Cumali Bişi (Abdullah Aydın dk. 72), Oliver Thill (Tolga Ünlü dk. 72), Barış Ekincier (Aldair Balde dk. 80), Landel, Dening (Harris dk. 60), Marco Paixao

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Youssouf Oularé, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Anıl Koç, Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 84), Daniel Avramovski, Abdoulaye Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 90), Vüsal İsgndrli (Ercan Coşkun dk. 90), Tunahan Çiçek (Hüsamettin Yener dk. 73)