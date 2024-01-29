Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Şanlıurfaspor galibiyeti değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, Yalçın Koşukavak yönetiminde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Detaylı planlama ve teknik analiz

Koşukavak, maç sonrası yaptığı açıklamada, hazırlıkların ne kadar iyi yapıldığını vurguladı. Geçen hafta Şanlıurfaspor'un 4-0'lık galibiyeti ve ara transfer döneminde kadrosuna kattığı deneyimli oyuncular, Boluspor için bu maçı daha da zorlu hale getirmişti. Bu zorluklara karşı Koşukavak ve ekibi, detaylı bir plan yaparak sahaya çıktı.

Oyuncuların özverisi ve takım ruhu

Teknik direktör, oyuncularının performansından övgüyle bahsetti. Koşukavak'a göre, oyuncuların sahadaki samimiyeti ve içtenliği, bu zorlu maçta alınan 3 puanın en büyük faktörüydü. Ayrıca, teorilerin ve stratejilerin sahada başarıyla uygulanması, takımın birlikte çalışma kabiliyetini gösterdi.

Play Off hedefi ve geleceğe bakış

Boluspor'un hedefinin play off'larda yer almak olduğunu belirten Koşukavak, bu galibiyetin takım için bir adım olduğunu ifade etti. Ayrıca, rakip Şanlıurfaspor'a kalan maçlar için başarılar diledi ve her iki takımın oyuncularını kutladı.