Acun Ilıcalı, Kızı Banu Ilıcalı'nın Yeni Yaşını Kutladı

Ünlü televizyon yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü özel bir kutlama ile karşıladı. Banu Ilıcalı, babası Acun Ilıcalı ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak duygusal bir not ekledi. Acun Ilıcalı, kızının yeni yaşını şu sözlerle kutladı: "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum."

Ayça Çağla Altunkaya da Kutlamadaydı

Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlamasına Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da katıldı. Bu özel günü birlikte geçiren aile, keyifli anların tadını çıkardı.

Banu Ilıcalı'nın Aile Hayatı

Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızıdır. 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına alan Banu Ilıcalı, Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.

Bu özel doğum günü kutlaması, Acun Ilıcalı'nın ailesiyle olan sıcak ilişkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ünlü televizyoncu, hem iş hem de özel hayatında başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın duygusal doğum günü kutlamasıyla gündeme geldi. Ünlü televizyoncu, kızı Banu'ya olan sevgisini sosyal medya üzerinden paylaştı. Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlamasına Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da katıldı. Aile içi mutlu anlar böylece paylaşıldı.