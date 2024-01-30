- Asayiş

Otobüslerde kış güvenliği denetimleri artırıldı

Düzce'de yaşanan otobüs kazalarının ardından, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüslerde güvenlik önlemlerini artırdı. Özellikle kış şartlarının getirdiği riskleri azaltmak amacıyla, Düzce Şehirlerarası Terminali'nden hareket eden tüm otobüsler, kış lastiği ve emniyet kemeri denetimlerinden geçiriliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüslerde kış güvenliği denetimleri artırıldı mask
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Yol Güvenliği İçin Emniyet Kemeri Hayati Öneme Sahip

Ekipler, emniyet kemerlerinin hayat kurtarıcı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yolcuların bu konudaki bilinçlenmesine yardımcı oluyor. Kemerin, bel altından düzgün bir şekilde takılmasının önemi üzerinde duruluyor. Ayrıca, olası olumsuz hava şartlarında yaşanabilecek kazaların önlenmesi için de emniyet kemeri kullanımının kritik olduğu hatırlatılıyor.

Yolcuların Güvenliği için Eğitim ve Bilgilendirme

Polis ekipleri, yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlatırken, aynı zamanda onları olası tehlikelere karşı da uyarıyor. Ekipler, yolcuların sevdiklerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde kavuşabilmeleri için emniyet kemeri takmalarının şart olduğunu belirtiyor. Bu bilgilendirmeler, yolcuların güvenliğine katkı sağlamak amacıyla yapılmakta.

Yolcuların Olumlu Tepkileri ve Güvenli Yolculuk

Polis ekiplerinin bu uyarı ve önerilerine olumlu yanıt veren yolcular, emniyet kemeri takarak güvenli bir şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Bu durum, hem yolcuların hem de otobüs şoförlerinin güvenliği için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

# polis, yolculuk

30 Oca 2024 - 10:04 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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