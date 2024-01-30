Yurt personeline hayati eğitim

Yangın Güvenliği ve Acil Durum Hazırlığı

Yangın anında yapılması gerekenler konusunda detaylı eğitimler verilen bu program, iş güvenliği ve sağlık prensipleriyle birlikte afet anında alınması gereken önlemleri kapsıyor. Eğitimler, Raziye Begüm Sultan Yurdu, Necla Pekolcay Yurdu, Konuralp Yurdu ve Mahpeyker Yurt'ta görev yapan personele veriliyor. Bu eğitimlerle yurt personeli, olası yangınlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahip olacak.

İş Güvenliği ve Sağlık Eğitimi: Önlemler ve Uygulamalar

Yurt personeline verilen eğitimler, genel iş güvenliği ve sağlık standartlarını da içeriyor. Bu eğitimler, afet ve acil durumlarda, özellikle yangın anlarında, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeyi hedefliyor. Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içeriyor, bu sayede personel gerçek durumlara hazırlıklı olacak.

Tahliye ve Yangın Söndürme Teknikleri

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen bu eğitimler, tahliye planlarının oluşturulması, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durum senaryolarına hızlı tepki verme konularını da kapsıyor. Bu kapsamlı eğitim programı ile yurt personeli, olası yangın durumlarında can ve mal kaybını minimize etmek için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip olacak.