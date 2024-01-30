Yaban hayvanlarına kış koşullarında yardım!

Kış Koşullarında Yaban Hayvanlarına Hayati Destek
Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmalarını zorlaştırıyor. Bu duruma dikkat çeken Düzce Valiliği, hayvanların aç kalmaması için bir dizi önlem aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları için yiyecek sağlama konusunda öncü bir rol üstlendi.
Vali Aslan’ın Katılımıyla Doğaya Yem Bırakıldı
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çamlıpınar Gölü'nde gerçekleştirilen yemleme çalışmasına bizzat katıldı. Doğada yaşayan yaban hayvanlarının korunmasına ve kış koşullarında beslenmelerine yönelik bu önemli adımda, Vali Aslan'ın doğaya yem bırakması, projenin önemini ve duyarlılığını vurguladı.
Sürdürülebilir Doğa Koruma Çalışmaları
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sürdürülebilir doğa koruma çalışmaları kapsamında, kış boyunca belirli alanlara düzenli olarak yem bırakmayı planlıyor. Bu çalışmalar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.