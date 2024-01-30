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Yaban hayvanlarına kış koşullarında yardım!

Düzce'de kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu yüksek kesimlerde, doğada yaşayan yaban hayvanları için önemli bir adım atıldı. Yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla, Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın önderliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir yemleme çalışması gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yaban hayvanlarına kış koşullarında yardım! mask
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Kış Koşullarında Yaban Hayvanlarına Hayati Destek

Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmalarını zorlaştırıyor. Bu duruma dikkat çeken Düzce Valiliği, hayvanların aç kalmaması için bir dizi önlem aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren yaban hayvanları için yiyecek sağlama konusunda öncü bir rol üstlendi.

Vali Aslan’ın Katılımıyla Doğaya Yem Bırakıldı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çamlıpınar Gölü'nde gerçekleştirilen yemleme çalışmasına bizzat katıldı. Doğada yaşayan yaban hayvanlarının korunmasına ve kış koşullarında beslenmelerine yönelik bu önemli adımda, Vali Aslan'ın doğaya yem bırakması, projenin önemini ve duyarlılığını vurguladı.

Sürdürülebilir Doğa Koruma Çalışmaları

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, sürdürülebilir doğa koruma çalışmaları kapsamında, kış boyunca belirli alanlara düzenli olarak yem bırakmayı planlıyor. Bu çalışmalar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarında beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacak.

# dizi, destek, düzce

30 Oca 2024 - 10:13 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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