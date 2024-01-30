22.00'den sonra alkol satan işletmelere rekor para cezası geldi

Gece Alkol Satışına Ağır Cezalar Geliyor

22.00'den sonra alkol satışı yapan işletmeler için ceza oranları ciddi şekilde artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen saatlerin dışında alkol satışı yapan işletmelere uygulanacak para cezaları, alt sınırı 341 bin TL ve üst sınırı 1 milyon 679 bin TL olarak belirlendi. Gece saatlerinde alkol satışı yapan işletmeler için ciddi bir mali yük anlamına geliyor.

22.00'den Sonra Alkol Satışı Yapanlar yandı

Saat 22.00 itibarıyla başlayan ve sabah 06.00'ya kadar süren alkollü içki satış yasağını ihlal eden işletmelere yönelik para cezasında önemli bir artışa gidildi. 2024 yılı itibarıyla, bu saatler arasında alkol satışı yapan işletmelere, üst sınırı 1.7 milyon TL'lik para cezası uygulanacak. Bu, işletmeler için ciddi bir maliyet artışı ve caydırıcılık anlamına geliyor.

Alkol Satışı Yapan İşletmelere Uyarı

Bu yeni düzenleme, gece saatlerinde alkol satışı yapan işletmelere ciddi bir uyarı niteliğinde. İşletmelerin, belirlenen saatler dışında alkol satışı yapmamaları gerekiyor. Aksi takdirde, karşılaşacakları para cezaları işletmelerin mali durumlarını ciddi şekilde etkileyebilir.