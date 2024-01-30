Büyük sevinç, yüzde 71'lik dev zam!

Zam Haberi Nasıl Duyuruldu?
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye çalışanları ile bir araya gelerek bu müjdeli haberi paylaştı. Başkan Özlü, işçilerle yapılan buluşmada, "Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ayrı değiliz, aynı yerdeyiz." ifadelerini kullanarak takım ruhunun önemine vurgu yaptı.
Coşkulu Kutlama: Davul ve Zurna Eşliğinde
Zam haberinin ardından Düzce Belediyesi çalışanları, büyük bir coşku içinde yeni zammı kutladılar. Davul ve zurna eşliğinde düzenlenen kutlama, çalışanların mutluluğunu gözler önüne serdi. Bu coşkulu anlar, çalışanların yüzlerindeki gülümsemelerle taçlandı.
Zamın Etkileri Neler Olacak?
Yapılan bu zam ile birlikte Düzce Belediyesi çalışanlarının yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme bekleniyor. Ayrıca, bu zam oranı diğer belediyeler için de bir örnek teşkil edebilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.