Büyük sevinç, yüzde 71'lik dev zam!

Zam Haberi Nasıl Duyuruldu?

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, belediye çalışanları ile bir araya gelerek bu müjdeli haberi paylaştı. Başkan Özlü, işçilerle yapılan buluşmada, "Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ayrı değiliz, aynı yerdeyiz." ifadelerini kullanarak takım ruhunun önemine vurgu yaptı.

Coşkulu Kutlama: Davul ve Zurna Eşliğinde

Zam haberinin ardından Düzce Belediyesi çalışanları, büyük bir coşku içinde yeni zammı kutladılar. Davul ve zurna eşliğinde düzenlenen kutlama, çalışanların mutluluğunu gözler önüne serdi. Bu coşkulu anlar, çalışanların yüzlerindeki gülümsemelerle taçlandı.

Zamın Etkileri Neler Olacak?

Yapılan bu zam ile birlikte Düzce Belediyesi çalışanlarının yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme bekleniyor. Ayrıca, bu zam oranı diğer belediyeler için de bir örnek teşkil edebilir.