Doğalgaz müjdesi! Şehir konforunda köy yaşamı

Doğalgaz Yatırımları Baharda Başlıyor

Dr. Faruk Özlü, Gökçe Mahallesi'nde düzenlenen bir toplantıda yerel halkla buluştu. Köy odasında gerçekleşen bu buluşmada, mahalle sakinlerine doğalgaz yatırımlarının bahar aylarında başlayacağı müjdesi verildi. Böylece, Düzce'nin bu bölgesi, modern yaşamın tüm imkanlarına kavuşacak.

Kentsel Dönüşüm ve Kırsal Kimliğin Korunması

Belediye Başkanı Özlü, şehir konforu ile köy yaşamını birleştiren bu projeyle Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını belirtti. Gökçe Mahallesi, imar planlarının meclisten geçmesinin ardından, doğalgaz hatlarının döşenmesiyle yeni bir döneme girecek. Bu projenin, bölgenin şehir merkezi kadar değerli bir yaşam alanı olmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kadim Şehir Düzce'ye Yeni Soluk

Dr. Özlü, Düzce'nin tarihi ve kültürel kimliğini güçlendirecek projeler üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti. Şehrin kadim bir kent olarak gelişimi için canla başla çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, bölgeye turizm hareketliliği kazandıracak 130 dönüm arazi üzerine Atlı Spor Kulübü kurulması gibi yenilikçi adımlar da atılacak.

Vatandaş ve Muhtarın Görüşleri

Başkan Özlü'nün açıklamaları, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, köylerin kırsal özelliklerini korumasının önemini vurgularken, köy muhtarı Nail Acar, doğalgazın getirilmesinin en büyük müjde olduğunu dile getirdi.