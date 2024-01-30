Bolu ve Düzce Belediyelerinde maaş farkı; Bolu'da en düşük maaş 31 Bin TL, Düzce'de 25 bin TL

Bolu ve Düzce Belediyelerinde Maaş Karşılaştırması

Batı Karadeniz’in iki önemli şehri Bolu ve Düzce arasında, belediye çalışanlarının maaşları konusunda dikkat çekici bir fark ortaya çıktı. Bolu Belediyesi, çalışanlarına sunduğu yüksek maaşlarla öne çıkarken, Düzce Belediyesi ise maaşlarına yaptığı büyük zamla gündemde.

Düzce Belediyesi'nde Coşkulu Zam Kutlaması

Düzce Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Bu zam, yüzde 71'lik bir artışı temsil ediyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün işçilerle yaptığı toplantıda bu müjdeyi vermesinin ardından, çalışanlar davul ve zurna eşliğinde bu sevinçli haberi kutladılar.

Bolu Belediyesi'nde Maaşlar Daha Yüksek

Bolu Belediyesi ise maaş skalasında Düzce'yi geride bırakıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarına göre, Bolu'da en düşük maaş 31 bin 713 TL olarak belirlendi. Bu rakam, Düzce Belediyesi'nin en düşük maaşından 6 bin 200 lira daha fazla.

Bolu'da Maaş Skalası ve İkramiyeler

Bolu Belediyesi'nde memur kadrosunda çalışan personel için farklı maaş skalaları belirlendi. En yüksek maaş alan doktorun 74 bin 473 TL alacağı, en düşük maaşın ise memur personelde 40 bin 180 TL olacağı duyuruldu. Sözleşmeli personeller için maaşlar 40 bin TL ile 55 bin 377 TL arasında değişkenlik gösteriyor. İşçi personel için en düşük maaş 31 bin 713 TL, en yüksek maaş ise 52 bin 711 TL olarak açıklandı. Ayrıca, her ay 2 bin 925 TL ikramiye alacakları belirtildi.

İki Şehir Arasındaki Maaş Farkının Etkileri

Bolu ve Düzce belediyeleri arasındaki bu maaş farkı, yerel çalışanlar ve vatandaşlar arasında önemli bir konuşma konusu oldu. Bolu'da daha yüksek maaşlar ve ikramiyeler, çalışanların motivasyonunu ve yaşam kalitesini artırırken, Düzce'de yapılan büyük zam oranı da çalışanların memnuniyetini yükseltti. Her iki belediyenin de çalışanlarına sağladığı bu mali destek, yerel ekonomiye de olumlu yansımalar sağlıyor.

Bu haber, yerel yönetimlerin çalışanlarına sağladığı mali imkanların, bölgesel farklılıklar gösterebileceğini ve bu farklılıkların yerel topluluklar üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor. Bolu ve Düzce belediyelerinin bu adımları, diğer yerel yönetimler için de bir örnek teşkil edebilir.