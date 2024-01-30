İçme sularında büyük değişim!

Kanalizasyon Sisteminde Büyük Yenilik

Bu dönemde gerçekleştirilen diğer bir önemli gelişme, 42 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının döşenmesi oldu. Düzce Belediyesi, kanalizasyon altyapısını modernize etmek için 12 bin 725 kanal açma işlemi ve 7 bin 129 vidanjör hizmeti ile şehrin kanalizasyon sistemini güncelledi. 477 kanalizasyon parsel bağlantısı ve 409 kanalizasyon arızasının giderilmesi, bu çalışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

İçme Suyu Hattında Önemli Gelişmeler

Düzce Belediyesi, içme suyu hattında yaptığı yeniliklerle de dikkat çekiyor. Toplamda 6 bin 970 metre eski içme suyu hattının yenilenmesi, şehrin su kalitesini artırmayı hedefliyor. Ekipler, içme suyu ana hat ve parsel arızalarına yönelik 3 bin 404 müdahalede bulunarak, suyun güvenli ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağladı.

Yağmur Suyu Hatlarına Yatırım

Yağmur suyu yönetimi konusunda da önemli adımlar atan Düzce Belediyesi, 15 bin 770 metrelik yağmur suyu hattını döşeyerek, şehrin yağmur suyu altyapısını güçlendirdi. 828 baca açma ve yükseltme işlemi ile 271 parsel yükseltme çalışması da bu sürecin bir parçası olarak gerçekleştirildi.