Uyuşturucu ağına büyük darbe

611 Gram Ölümcül Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon sonucunda 611 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Şüphelilerden İkisi Cezaevine

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Zonguldak ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edildi. Adli süreçte, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.