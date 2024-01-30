Uyuşturucu ağına büyük darbe

611 Gram Ölümcül Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon sonucunda 611 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.
Şüphelilerden İkisi Cezaevine
Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Zonguldak ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edildi. Adli süreçte, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.