30 Oca 2024 - 10:31- Asayiş G:

Uyuşturucu ağına büyük darbe

Zonguldak'ta emniyet güçlerinin düzenlediği kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon, merkez ve Kdz. Ereğli ilçelerinde yoğun bir şekilde gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu ağına büyük darbe mask
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611 Gram Ölümcül Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyon sonucunda 611 gram ölümcül etkiye sahip uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu başarılı operasyon, bölgede uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Şüphelilerden İkisi Cezaevine

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü serbest bırakılırken, 7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Bu şüpheliler, Zonguldak ve Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edildi. Adli süreçte, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# zonguldak

30 Oca 2024 - 10:31 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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