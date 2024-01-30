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Bolu vefat edenler.. 30 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 30 Ocak 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 30 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MELİYE TEKİN

Mengen İlçesi halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.

FATMA DAGÜL

Cenazesi bugün öğle namazından sonran Düzce Akçakoca Esmahanım Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL TARAKÇI

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kastamonu Şenpazar merkez mezarlığına defnedilecektir.

SADIK KORKUT

Cenazesii bugün ikindi namazından sonra Bartın Ulus Aşağıçamlı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

PAKİZE YILMAZ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Gölyaka İçmeler Sarıdere Köyü mezarlığına defnedilecektir.
# kastamonu, bartın, düzce

30 Oca 2024 - 10:37 Bolu/ Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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