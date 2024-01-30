Bolu vefat edenler.. 30 Ocak 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MELİYE TEKİN
Mengen İlçesi halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mengen merkez mezarlığına defnedilecektir.
FATMA DAGÜL
Cenazesi bugün öğle namazından sonran Düzce Akçakoca Esmahanım Köyü mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL TARAKÇI
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kastamonu Şenpazar merkez mezarlığına defnedilecektir.
SADIK KORKUT
Cenazesii bugün ikindi namazından sonra Bartın Ulus Aşağıçamlı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
PAKİZE YILMAZ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Gölyaka İçmeler Sarıdere Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.