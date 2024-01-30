- Asayiş

Şarampole yuvarlanan araçtaki bebeğin acısı!

Zonguldak-Bartın karayolunda yaşanan feci trafik kazası, yerel saatle 17.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet C. (39) yönetimindeki 06 YBT 01 plakalı BMW marka otomobil, Bartın istikametine doğru seyir halindeyken, hava şartlarının olumsuzluğu ve yağışlı hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Şarampole yuvarlanan araçtaki bebeğin acısı! mask
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1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Kazada, araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ve Aylin C. (34) yaralandı. Yaralılar, hızla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, 1 yaşındaki Aslan Recep C. hayatını kaybederken, Aylin C.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki yaralının tedavileri hastanede devam ediyor.

Kaza Yerine Ekipler Hızla Sevk Edildi

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye ulaştırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunarak, kazanın olası nedenlerini araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kazanın nedenine dair detaylar netleştirilmeye çalışılıyor.
# polis

30 Oca 2024 - 10:37 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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