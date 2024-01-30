Şarampole yuvarlanan araçtaki bebeğin acısı!

1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Kazada, araçta bulunan 1 yaşındaki Aslan Recep C., Gülsima C. (7), Aysima Nur C. (12) ve Aylin C. (34) yaralandı. Yaralılar, hızla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, 1 yaşındaki Aslan Recep C. hayatını kaybederken, Aylin C.'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Diğer iki yaralının tedavileri hastanede devam ediyor.
Kaza Yerine Ekipler Hızla Sevk Edildi
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye ulaştırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı incelemelerde bulunarak, kazanın olası nedenlerini araştırıyor. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, kazanın nedenine dair detaylar netleştirilmeye çalışılıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.