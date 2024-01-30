30 Oca 2024 - 10:41- Asayiş G:

Korkutan yangında bakın ne oldu?

Zonguldak'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan ahşap yapılardan biri, Devrek İlçesi'nde yaşanan üzücü bir yangınla kullanılamaz hale geldi. Yeni Mahalle Çay Sokak'ta meydana gelen olay, öğlen saatlerinde gerçekleşti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemese de, bölgedeki acil durum ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük bir faciayı önledi.

İhlas Haber Ajansı
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Devrek'teki Tarihi Ahşap Yapı Alevlere Teslim

Üç katlı, tarihi ve estetik bir ahşap evin alevler içinde kaldığı bu üzücü hadise, Yeni Mahalle sakinlerini derinden etkiledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, bölge halkı ve yetkililer büyük bir şok ve üzüntü içinde. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırmak üzere derhal soruşturma başlattı.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi

Olay yerine intikal eden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı çalışması, yangının daha fazla yayılmasını ve olası can kayıplarını engelledi. Şans eseri bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak tarihi değeri yüksek olan ahşap ev maalesef kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak Devrek'te Yangın Sonrası İncelemeler Sürüyor

Yangın sonrası bölgede incelemeler devam ediyor. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.
# estetik, polis, zonguldak, şok

30 Oca 2024 - 10:41 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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