Bu acının cezası ne kadar olacak?

Kaza Sonrası: Acı Verici Kayıp ve Yaralanma
Hasan Kırmızı'nın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Hukuki Süreç: 15 Yıla Kadar Hapis Talebi
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Birkan A. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla dava açtı. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Kazanın Detayları: Asli ve Tali Kusurlar
Kazanın oluşumunda, Hasan Kırmızı'nın ana yola kontrolsüz giriş yaparak asli kusurlu olduğu belirtildi. Diğer taraftan, Birkan A.'nın kavşakta belirlenen 50 km hız sınırını aşarak tali kusurlu olduğu kaydedildi.
Bilirkişi Raporu: Kusurlar Netleşti
Yapılan bilirkişi incelemesinde, Birkan A.'nın hız sınırını aşması ve Hasan Kırmızı'nın kavşağa dikkatsizce girişi kazanın ana sebepleri olarak belirlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.