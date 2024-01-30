- Asayiş

Bu acının cezası ne kadar olacak?

Zonguldak, 29 Mayıs'ta korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. 55 yaşındaki Hasan Kırmızı yönetimindeki araç, Gökçebey kavşağında Birkan A.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Bu feci kazada Kırmızı hayatını kaybederken, 26 yaşındaki kızı Ayşenur Kırmızı ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bu acının cezası ne kadar olacak? mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza Sonrası: Acı Verici Kayıp ve Yaralanma

Hasan Kırmızı'nın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Aynı araçta bulunan kızı Ayşenur, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hukuki Süreç: 15 Yıla Kadar Hapis Talebi

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Birkan A. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla dava açtı. Sanığın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kazanın Detayları: Asli ve Tali Kusurlar

Kazanın oluşumunda, Hasan Kırmızı'nın ana yola kontrolsüz giriş yaparak asli kusurlu olduğu belirtildi. Diğer taraftan, Birkan A.'nın kavşakta belirlenen 50 km hız sınırını aşarak tali kusurlu olduğu kaydedildi.

Bilirkişi Raporu: Kusurlar Netleşti

Yapılan bilirkişi incelemesinde, Birkan A.'nın hız sınırını aşması ve Hasan Kırmızı'nın kavşağa dikkatsizce girişi kazanın ana sebepleri olarak belirlendi.
# hız, zonguldak

30 Oca 2024 - 10:49 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL