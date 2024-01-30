- Asayiş

Polis uyuşturucu tacirlerinin ensesinde!

Karabük’te emniyet güçlerinin dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ankara yolunda stratejik bir noktada, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde dikkat çekici bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulama sırasında dört şüpheli şahsın bulunduğu araç durduruldu.

İhlas Haber Ajansı
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Polis uyuşturucu tacirlerinin ensesinde! mask
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Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Maddeler

Araçta bulunan S.O., T.Y., A.İ.Y. ve B.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını gözler önüne seren önemli miktarlarda yasaklı madde ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin üzerinden toplamda 37.04 gram metamfetamin ve 3.78 gram bonzai ele geçirdi.

Suçlamalar ve Tutuklama Kararı

Operasyon sonucunda S.O., T.Y. ve A.İ.Y. isimli şahıslar hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Diğer yandan, B.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklama kararıyla karşılaştı. Bu tutuklama, Karabük’te uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak kabul edildi.
# karabük

30 Oca 2024 - 10:54 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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