Polis uyuşturucu tacirlerinin ensesinde!

Yakalanan Şüpheliler ve Ele Geçirilen Maddeler

Araçta bulunan S.O., T.Y., A.İ.Y. ve B.K. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını gözler önüne seren önemli miktarlarda yasaklı madde ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin üzerinden toplamda 37.04 gram metamfetamin ve 3.78 gram bonzai ele geçirdi.

Suçlamalar ve Tutuklama Kararı

Operasyon sonucunda S.O., T.Y. ve A.İ.Y. isimli şahıslar hakkında, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Diğer yandan, B.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklama kararıyla karşılaştı. Bu tutuklama, Karabük’te uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak kabul edildi.