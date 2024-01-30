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Kayak keyfi kazalara yol açtı, keyifler kaçtı!

Karabük'ün gözde kış turizmi merkezlerinden olan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı. Kış sporları ve eğlencenin adresi olan merkezde, vatandaşlar kartopu oyunları ve kızak keyfiyle doyasıya eğlendi. Ancak, bu eğlenceli anlar bazı ziyaretçiler için tatsız sonuçlar doğurdu. Telesiyeje binmek için oluşan uzun kuyruklar ve pistlerde yaşanan hareketlilik, çeşitli kazalara sebebiyet verdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kayak keyfi kazalara yol açtı, keyifler kaçtı! mask
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UMKE ve Jandarma Hızla Müdahale Etti: 10 Kayaksever Güvenli Ellerde

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Keltepe Kayak Merkezi'nde olası olumsuzluklara karşı tetikte bekledi. Hafta sonu yaşanan yoğunluk sırasında, 10 kayaksever çeşitli yaralanmalar ve sağlık sorunları yaşadı. UMKE ve JAK ekipleri, bu kişilere hızla müdahale ederek ilk yardım sağladı. Yaralılar arasında ayak ve kol kırıkları, bilekte burkulmalar, diz ağrıları, yüz bölgesi yaralanmaları, kaburga çatlağı, el ağrıları ve düşük tansiyon vakaları bulunuyordu.

Kış Sporları Güvenliği Ön Planda: Ekiplerin Önleyici Yaklaşımı

Karabük Keltepe Kayak Merkezi yetkilileri ve güvenlik ekipleri, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldı. Telesiyejler ve pistler düzenli olarak kontrol edilirken, ziyaretçilerin güvenliğine yönelik uyarılar yapıldı. UMKE ve Jandarma ekiplerinin etkin varlığı ve müdahale kapasitesi, olası daha büyük kazaların önlenmesinde kritik rol oynadı.
# karabük

30 Oca 2024 - 10:58 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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