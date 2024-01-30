- Asayiş

Havada asılı kalan Tofaş!

Kastamonu'da meydana gelen kazada, dört kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Bu olay, şehrin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Rauf Denktaş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.Y. tarafından yönetilen 37 BE 897 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bir yön tabelası direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, adeta direğe asılı bir vaziyette kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Havada asılı kalan Tofaş! mask
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Yaralılar ve Acil Müdahale

Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü B.Y. ile birlikte O.Y., A.B.Y. ve E.C.Y. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Olay Yeri İncelemesi ve Güvenlik Tedbirleri

Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak ve olası bir suç unsuru olup olmadığını tespit etmek için detaylı bir inceleme başlattı. Ayrıca, kaza alanında trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için gerekli yönlendirmeler yapıldı.
# polis, kastamonu

30 Oca 2024 - 11:04 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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