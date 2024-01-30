Havada asılı kalan Tofaş!

Yaralılar ve Acil Müdahale

Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü B.Y. ile birlikte O.Y., A.B.Y. ve E.C.Y. isimli yolcular yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Olay Yeri İncelemesi ve Güvenlik Tedbirleri

Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini anlamak ve olası bir suç unsuru olup olmadığını tespit etmek için detaylı bir inceleme başlattı. Ayrıca, kaza alanında trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanması için gerekli yönlendirmeler yapıldı.