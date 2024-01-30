- Asayiş

Bu kaza şaşkınlık yarattı!

Sinop'un Boyabat ilçesinde, dikkat çekici bir trafik kazası yaşandı. Boyabat-Sinop yolunda, İ.Y. (60) yönetimindeki 55 DM 728 plakalı hafif ticari araç, Sinop istikametine doğru ilerlerken beklenmedik bir şekilde sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Araç yolun sağ tarafında yer alan yağmur suyu kanalına savrulmasıyla sonuçlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Bu kaza şaşkınlık yarattı! mask
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Sürücünün Durumu ve Acil Müdahale

Kazanın hemen ardından, durum yerel sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yaralı sürücü İ.Y.'yi Boyabat Devlet Hastanesine nakletti. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi, ancak detaylı sağlık kontrolleri devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri ve İnceleme

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulunarak, diğer sürücülere alternatif güzergahlar önerdi. Ayrıca, kazanın nedenlerini belirlemek ve benzer olayların önlenmesi adına kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

30 Oca 2024 - 11:13 Sinop- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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