- Gündem

Bolu’da 3 günde 2 deprem: Kandilli Rasathanesi, Kızılağıl ve Dörtdivan’da yaşanan mikro depremleri duyurdu

Bolu, 3 günde 2 küçük depremle sallandı. 1 gün arayla meydana gelen depremlerden birinin şiddeti 1,1; diğerinin 1,4 olarak ölçüldü.

Bolu’da 3 günde 2 deprem: Kandilli Rasathanesi, Kızılağıl ve Dörtdivan’da yaşanan mikro depremleri duyurdu mask
Büyütmek için resme tıklayın

1 gün arayla 2 deprem

Deprem kuşağında bulunan Bolu; son 3 günde 2 kez mikro deprem yaşadı.

3 gün önce (28 Ocak 2024) Dörtdivan sallandı. Yerin 12,7 kilometre derinliğinde meydana gelen mikro deprem, ‘hissedilemeyecek kadar hafif’ olarak kaydedildi.

İkincisi bu sabah meydana geldi

Diğer deprem ise, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir diğer mikro deprem olarak kayıtlara geçen sarsıntı, Bolu il merkezine bağlı Kızılağıl’da 1,4 şiddetinde gerçekleşti. Deprem, herhangi bir paniğe yol açmazken; sarsıntı yerin 3.7 km altında gerçekleşti.

Mikro deprem nedir?

Yer kabuğundaki hafif sarsıntılar olarak bilinen mikro depremler, genellikle 2,0 ve altında bir şiddete sahiptir, bu da genellikle hissedilemeyecek kadar düşüktür. Diğer deprem türleri gibi yer kabuğunda gerçekleşen bu olaylar, insanlar tarafından genellikle fark edilmez.
# deprem

30 Oca 2024 - 11:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL