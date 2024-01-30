1 gün arayla 2 deprem
Deprem kuşağında bulunan Bolu; son 3 günde 2 kez mikro deprem yaşadı.
3 gün önce (28 Ocak 2024) Dörtdivan sallandı. Yerin 12,7 kilometre derinliğinde meydana gelen mikro deprem, ‘hissedilemeyecek kadar hafif’ olarak kaydedildi.
İkincisi bu sabah meydana geldi
Diğer deprem ise, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Bir diğer mikro deprem olarak kayıtlara geçen sarsıntı, Bolu il merkezine bağlı Kızılağıl’da 1,4 şiddetinde gerçekleşti. Deprem, herhangi bir paniğe yol açmazken; sarsıntı yerin 3.7 km altında gerçekleşti.
Mikro deprem nedir?
Yer kabuğundaki hafif sarsıntılar olarak bilinen mikro depremler, genellikle 2,0 ve altında bir şiddete sahiptir, bu da genellikle hissedilemeyecek kadar düşüktür. Diğer deprem türleri gibi yer kabuğunda gerçekleşen bu olaylar, insanlar tarafından genellikle fark edilmez.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.