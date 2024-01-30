Sıcak çorba jesti, esnafın içini ısıttı

Pazarcı Esnafına Sıcak Destek

Bartın'ın sert kış koşullarında sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlarını açan pazarcı esnafına moral vermek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, esnaflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun bizzat elinden aldıkları çorba, esnafların yüzlerini güldürdü ve soğuk sabah saatlerinde onlara enerji verdi.

Esnaf ve Vatandaşlar İçin Sıcak Bir Buluşma

Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bartın Belediyesi olarak, soğuk havaların etkisini en çok hisseden pazarcı esnaflarımıza destek olmak ve onların içlerini ısıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan Galla Pazarı, ilimizin kültürel dokusunun önemli bir parçası. Bu soğuk kış günlerinde, tezgahlarını erken saatlerde açan emekçi esnafımıza sıcak bir destek sunmak istedik" dedi. Ziyaret sırasında pazarcı esnafı ile görüşen Başkan, onların talep ve önerilerini dinleyerek, her zaman yanlarında olduklarını hissettirdi.