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Sıcak çorba jesti, esnafın içini ısıttı

Bartın'da soğuk hava dalgasının etkisini artırdığı şu günlerde, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve beraberindeki Belediye Meclis Üyeleri, Kapalı Pazar Yeri’nde bulunan Galla Pazarı esnafını ziyaret etti. Belediye Başkanı, esnafa sıcak çorba ikramında bulunarak, onların sabah serinliğindeki işlerine sıcak bir başlangıç yapmalarını sağladı.

İhlas Haber Ajansı
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Sıcak çorba jesti, esnafın içini ısıttı mask
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Pazarcı Esnafına Sıcak Destek

Bartın'ın sert kış koşullarında sabahın ilk ışıklarıyla tezgahlarını açan pazarcı esnafına moral vermek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, esnaflar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun bizzat elinden aldıkları çorba, esnafların yüzlerini güldürdü ve soğuk sabah saatlerinde onlara enerji verdi.

Esnaf ve Vatandaşlar İçin Sıcak Bir Buluşma

Fırıncıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bartın Belediyesi olarak, soğuk havaların etkisini en çok hisseden pazarcı esnaflarımıza destek olmak ve onların içlerini ısıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan Galla Pazarı, ilimizin kültürel dokusunun önemli bir parçası. Bu soğuk kış günlerinde, tezgahlarını erken saatlerde açan emekçi esnafımıza sıcak bir destek sunmak istedik" dedi. Ziyaret sırasında pazarcı esnafı ile görüşen Başkan, onların talep ve önerilerini dinleyerek, her zaman yanlarında olduklarını hissettirdi.

# destek, bartın

30 Oca 2024 - 11:19 Bartin- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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