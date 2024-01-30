Yeni alınan lüks cipin kâbusa dönüşü, sıfır araç sahibinin servis çilesi

Yeni Alınan Araç Neden Kâbusa Dönüşür?

Kurttekin, 30 Nisan 2023 tarihinde, bir Opel bayisinden 1 milyon 245 bin TL ödeyerek Grandland model bir cip satın aldı. Ancak bu yüksek beklentilerle alınan araç, kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Yakup Kurttekin, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarını okula götürmek için bir araç almayı planladı. Ancak bu karar, beklenmedik bir sorunlar zincirini başlattı.

Arızaların Ardı Arkası Kesilmiyor

Aracını aldıktan sadece üç ay sonra, Kurttekin adblue ve motor arızasıyla karşı karşıya kaldı. Aracın arıza lambası yanınca, hemen servise başvurdu. Ancak sorun, ilk müdahaleye rağmen devam etti. Aracı altı kez servise götürmesine rağmen, her seferinde aynı arızalarla karşılaştı. Opel Grandland araç yüksek beklentileri karşılamadığı gibi hayal kırıklığı yarattı.

Sürekli Servis Yolu: Mağduriyetin Boyutları

Kurttekin'in yaşadığı mağduriyet, sadece aracın arızalarıyla sınırlı kalmadı. Aracın sürekli servise gitmesi, onun günlük yaşamını ve ailesinin ihtiyaçlarını olumsuz etkiledi. Her servis ziyareti, yeni bir umut ve ardından gelen bir hayal kırıklığıydı.

Hukuki Süreç ve Talepler

Aracın sürekli arıza yapması ve sorunun çözülememesi üzerine Kurttekin, hukuki yollara başvurma kararı aldı. Aracın değiştirilmesini talep eden Kurttekin, aksi takdirde hukuki süreç başlatacağını ifade etti.

Güvenlik Endişeleri ve Maliyet

Kurttekin, aracın sık sık arıza yapmasının yanı sıra, bu durumun güvenlik endişelerine de yol açtığını belirtti. Ayrıca, 1 milyon 245 bin TL gibi yüksek bir maliyetle satın alınan aracın bu kadar sık sorun çıkarması, maddi kaygıları da beraberinde getirdi.

Bayi ve Üretici Firma Arasında İletişim Sorunları

Kurttekin'in yaşadığı sorunlar, sadece aracın teknik problemleriyle sınırlı kalmadı. Bayi ve Opel arasındaki iletişim sorunları da mağduriyetini artırdı. Bayi, sorunun çözümü için Kurttekin'i doğrudan Opel'e yönlendirdi.

Tüketici Hakları ve Sorumluluklar

Bu olay, tüketici hakları ve üretici firmaların sorumlulukları konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Yeni bir araç satın alırken, tüketicilerin karşılaşabileceği sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında bilinçli olmaları gerekiyor. Kurttekin'in yaşadığı bu durum, diğer tüketicilere de ders niteliğinde.

Öneriler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu tür durumlarla karşılaşmamak için, araç satın alırken detaylı araştırma yapmak, kullanıcı yorumlarını okumak ve aracın garanti koşullarını iyice anlamak önemli. Ayrıca, araç alırken bayi ve üretici firmanın müşteri hizmetleri kalitesini de göz önünde bulundurmak, ileride yaşanabilecek sorunlarda büyük önem taşıryor.