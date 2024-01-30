Bolu'da elektrik kesintisi bilgisi: Kesinti yapılacak tarihler ve etkilenen alanlar 30, 31 Ocak ve 1 Şubat 2024

Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ), il genelinde yapılacak olan bakım ve onarım faaliyetleri sebebiyle planlanan elektrik kesintileri konusunda bir açıklama yayınladı. SEDAŞ, kesinti dönemlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla iletişim hatlarını aktif tutacaklarını ve gerektiğinde yardım sağlayacaklarını ifade etti.
Bolu 30- 31 Ocak, 1 Şubat 2024 elektrik kesintileri listesi burada:
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56164
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAĞUTBEY, ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ, MERKEZ MÜCAVİR, ÖMERLER, YEŞİLKÖY, YOLÇATI
|ABANT GİRİŞİ-K21, ANADOLU OTOYOLU ABANT BAĞLANTI, BOLU DÜZCE YOLU, CAMİ-4. SK., ÇUKUR SK., D-100 KENARI, D-100 KENARI KÜME EVLER, DEĞER SK., ELMALIK, ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK KÖY YOLU, ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ELMALIK MAHALLE YOLU, ELMALIK MEVKI, ELMALIK MEVKİ KÜME EVLER, HASAN BEY SK., HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ, KASAPLAR KÖYÜ YAYLASI, MERKEZ MAH 2. SOK, OTEL SK., ÖMER TEPE KÜME EVLERİ, ÖMERLER KÖY YOLU, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI, ÖMERTEPE SOK, YENI, YESILKÖY-1., YESILKÖY-2., YEŞİLKÖY KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY-1., YEŞİLKÖY-2. SK.
|30.01.2024
|13:30
|17:30
|56246
|BOLU
|MERKEZ
|AŞAĞI, BÖLÜCEKOVA, HIMMETOGLU MERKEZ, HİMMETOĞLU, KARISIKLAR, YESILOVA MAHALLESI
|BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, HIMMETOGLU KÖY YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ KÖMÜR OCAĞI ME, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, KARISIKLAR MAHALLE YOLU, YESILOVA MAHALLESI YOLU
|31.01.2024
|09:00
|17:00
|56247
|BOLU
|SEBEN
|ALIÇÖREN, ALPAGUT, ASAGI, AŞAĞI, BAGISLAR, BAĞIŞLAR, BAKIRLI, BELEN, BIYIKLAR, BOZYER, BÖLÜCEKKAYA, ÇAMPINAR, ÇARSI, ÇARŞI, ÇATAK, ÇEPNI YAYLASI, ÇEPNİ YAYLASI, ÇUKUR, DEDELER, GÖKHALİLLER, HOÇAŞ, KABAK YAYLA, KARAKÖY, KARCA, KESENÖZÜ, KESKİNLİ, KETENLER, KILKARA, KINIKÇI, KIRAN, KÖKEZ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENCIK, SAHMANLAR, SEBENARDI, SUSUZ, ŞAHMANLAR, TAŞOLUK, TAZILAR, TEPE, TEPECIK, TEPECİK, YUKARI, YUVA
|15 TEMMUZ SEHITLER, 2.ETAP TOKİ 1. ADA KONUTLARI, ABDİ İPEKCİ CD., ABDİ İPEKÇİ CD., ADNAN MENDERES SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN, AKŞEMSETTİN SK., AKTAŞ SK., ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALPAGUT KÖY YOLU, ALPAGUT KÖYÜ, ALPAGUT KÖYÜ YOLU, ANA CD-1., ATATÜRK CD., ATATÜRK PARKI İÇİ YOLU, AYDIN SK., BAGISLAR MAHALLE YOLU, BAKIRLI KÖYÜ YOLU, BELEN KÖYÜ YOLU, BİRİNCİ SK., BOLU CD., BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖY YOLU, BÖLÜCEKKAYA KÖYÜ YOLU, ÇAĞLAYAN CD., ÇAKMAK SK., ÇAMPINAR MEVKII, ÇARSI, ÇARŞI CD., ÇARŞI MAH. AKŞEMSETTİN SOK, ÇARŞIKÖYÜ YOLU, ÇATAK MAHALLE YOLU, ÇELTİKDERE KÖYÜ KINCI MAH, ÇELTİKDERE KÖYÜ TEPECİK MAH, ÇEPNI YAYLA YOLU, ÇEPNİ YAYLASI, ÇİĞDEM SK., ÇUKUR MAHALLE YOLU, DEDELER KÖYÜ YOLU, DEGIRMEN, DUMLUPINAR CD., ERTUĞRUL GAZİ SK., EVLIYA ÇELEBI, EVLİYA ÇELEBİ SK., FATİH BELEDİYE ÇOCUK PARKI İÇİ, FATİH SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU, GÖKHALİLLER KÖYÜ YOLU, HACIOĞLAN, HACIOĞLAN KÜME EVLER, HASAN POLATKAN SK., HASTANE SK., HELVACI SK., HOCA AHMET YESEVİ SK., HOÇAŞ KÖYÜ YOLU, ILIG, ISTIKLAL, IŞIK SK., IŞIL SK., IZZET BAYSAL, İSTİKLAL CD., İZZET BAYSAL CD., KABAK YAYLA YOLU, KARAKÖY KÖYÜ İÇİ YOLU, KARAKÖY KÖYÜ YOLU, KARCA KABAK YAYLASI, KARCA KÖYÜ, KARCA KÖYÜ YOLU, KAŞBIYIKLAR KÖYÜ YOLU, KAYA SK., KAZIM KARABEKİR SK., KESENÖZÜ KÖYÜ YOLU, KETENLER KÖY YOLU, KETENLER KÖYÜ YOLU, KILKARA KÖYÜ YOLU, KIYI SK., KIZILAN, KIZILAN SK., KOCATAŞ SK., KORUCUK ASAGI MAHALLE YOLU, KORUCUK KÖYÜ YOLU, KORUCUK ORTA MAHALLE YOLU, KÖKEZ KÖY YOLU, KÖKEZ KÖYÜ BAĞIŞLAR MAHALLESİ, KÖKEZ KÖYÜ İÇİ YOLU, KÖKEZ KÖYÜ YOLU, KÖRFEZ, KÖRFEZ SK., KUTSAL SK., KÜLTÜR SK., LEYLA SK., MİMAR SİNAN SK., NEVRUZ SK., NİSAN 17. SK., ORTA KESKİNLİ KÜME EVLER, ÖRENCIK MAHALLE YOLU, PELİTÇİK KÖYÜ YAYLASI, SAHMANLAR MAHALLE YOLU, SAKARYA SK., SANAYİ SK., SANTRAL, SANTRAL SK., SEBEN ATATÜRK İLKOKULU İÇİ YOL, SEBEN NALLIHAN YOLU, SEBENARDI KÖY YOLU, SEBENARDI KÖYÜ YOLU, SERÇE SK., SEYHAN SK., SOLAKLAR KÖYÜ YOLU, SULTANKÖY YAYLASI, SUSUZ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ ÇATAK MAH, SUSUZ KÖYÜ YOLU, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT NEVZAT BATMAZ SK., ŞEHİT SELAMİ ŞEN SK., ŞENER SK., TAZILAR KÖYÜ YOLU, TEPE KÖY YOLU, TEPECIK MAHALLE YOLU, TEPECİK MAH, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, ULUSOY SK., YAVUZ SK., YAYLA SK., YAZ SK., YENİ CAMİ SK., YUKARI KESKİNLİ, YUKARI KESKİNLİ KÜME EVLER, YUVA KÖYÜ YOLU
|30.01.2024
|09:00
|17:00
|56248
|BOLU
|MUDURNU
|AKBASLAR, AKBAŞLAR, DERE, DODORAZ, DOLAYÜZ, GELINÖZÜ, GELİNÖZÜ, KARACAKAYA, KARŞIKÖY, KAYGANA, MUSALLA, ORMANPINAR, SEYRANCIK, YILDIRIM BAYAZID
|AKBASLAR MAHALLE YOLU, BOLU NALLIHAN YOLU, ÇİFTLİK 1. SK., DODORAZ MAHALLE YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ AKBAŞLAR, DOLAYÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DOLAYÜZ KÖYÜ YOLU, DOLAYÜZ MAHALLE YOLU, GELINÖZÜ KÖY YOLU, GELİNÖZÜ KÖYÜ ALIÇ MAH., GELİNÖZÜ KÖYÜ YOLU, HASAN KAHYALAR KÜME EVLER, KABACADİBİ KÜME EVLER, KARŞIKÖY KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, MUDUNU 3.NOLU TOKİ YOLU, ORMANPINAR KÖYÜ YOLU, ORMANPINAR_YAYLACILAR MAH, PAZARYERİ SK., POYRAZ 1. SK., ŞAMULALAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, YUKARI KARACAKAYA, YUKARI KARACAKAYA KÜME EVLER
|30.01.2024
|10:00
|17:00
|56249
|BOLU
|GÖYNÜK
|ASAGIKOZCAGIZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ
|ASAGIKOZCAGIZ MAHALLE YOLU, KOZCAGIZ KÖYÜ
|30.01.2024
|10:00
|17:00
|56251
|BOLU
|MERKEZ
|ALPAGUTBEY, ALPAĞUTBEY, BESKAVAKLAR, BEŞKAVAKLAR, ÇAKMAKLAR, ÇÖMLEKÇİLER, IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KÜLTÜR
|1702 SK., 1704 SK., 1705. SK., 1707 SK., 1708, 30.EVLER, 30.EVLER SK., 4072. SK., 4073, 4073. SK., 4078, 4078. SK., 4079. SK., 901 sok, AKÇAM SK., ALEV, ALEV SK., ALPER SK., ASLI SK., ATICILAR SİTESİ SK., AVUNDUK SK., BARIŞ SK., BİLGE SK., CANGÜL SK., CANSU SK., CEMAL TÜRKAN, CEMAL TÜRKAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAKMAKLAR, ÇAKMAKLAR CD., ÇAMLI BEL SK., DEFNE SK., DERE SK., EMRE, EMRE SK., EMRİN SK., ERGUVANİ SK., ERTÜRK, ESİN SK., FİDAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI BULVAR, GÜLAY, GÜLHAN SK., GÜLISTAN SK., GÜLİSTAN SK., GÜZEL SK., KADİFE SK., KARTAL SK., KESKİN SK., KIBRIS SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MINE, MİNE SK., MY DREAM CİTY İÇİ YOLU, NAMIK KEMAL, NEFES, ÖĞRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SOK., ÖKSÜZ TEKKE SK., ÖZCAN SK., ÖZLENIR, ÖZLENİR SK., SARIÇAM SK., SEYRANİ SK., ŞEHİT HASAN DURMUŞOĞLU SK., ŞEHİT SAFFET GÜVEN SK., TOKGÖZ SK., UYUMLU SK., ZARİF SK., ZERDALI, ZERDALİ SK.
|30.01.2024
|10:00
|17:30
|56263
|BOLU
|MERKEZ
|IZZET BAYSAL, İZZET BAYSAL, KARAPAZAR, KARSI YAYLA, KÜLLÜ YAYLA, MEHMET, MERKEZ, MERKEZ YAYLASI, TEÇÇEBEL YAYLASI, YANŞABA YAYLASI, YAYLA
|1700 SK., 1701, 1701 SK., CAN KURTARAN DİPSİZ GÖL, CANKURTARAN MEVKİİ, COGULLU_KOYU_YAYLASI, DURSUNFAKI YAYLA YOLU, DURSUNFAKI YAYLASI, ERTÜRK SK., HACILAR YAYLA YOLU, HACILAR YAYLASI, HAVULLU MEHMET BEYLIK YAYLASI YOLU, HAVULLU MERKEZ YAYLASI YOLU, KARAPAZAR KÖY YOLU, KARAPAZAR KÖYÜ YOLU, KARSI YAYLA YOLU, KURAL SK., MIRCEKIRAZ YAYLA YOLU, NAMIK KEMAL CD., SALUR KÖYÜ YAYLASI, SALUR YAYLA YOLU, SAPANLI URGANCILAR YAYLASI, YAZIKARA-KÜRKÇÜLER YAYLASI
|31.01.2024
|09:00
|17:00
|56275
|BOLU
|MERKEZ
|GÜDÜKLER
|ARIKLAR MAHALLE YOLU, GÜDÜKLER MAHALLE YOLU, KARTALKAYA YOLU, KINDIRA YOLU
|31.01.2024
|09:00
|15:30
|56276
|BOLU
|MERKEZ
|YUKARISOKU
|838, 843 SK., 845 SK., ARÇELİK İÇ YOLU, ÇELE CD.
|31.01.2024
|12:30
|15:30
|56278
|BOLU
|GEREDE
|AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DURSUNLAR, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, NUHÖREN, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, ŞAHALLAR, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR
|AHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU
|01.02.2024
|09:00
|17:00
|56279
|BOLU
|GÖYNÜK
|AKÇAALAN, AKÇAALAN MERKEZ, ARIKÇAYIRI, ARIKÇAYIRI MERKEZ, AŞAĞIKOZCAĞIZ, BOZCAARMUT, CONLAR, DERE, HACIAHMETLER, KAVACIK, KOZCAĞIZ, KOZDERE, KÖSTEK, YENI, YENİ, YESILYAZI, YEŞİLYAZI
|AKÇAALAN KÖYÜ YOLU, AKÇAALAN MERKEZ KÖY YOLU, AKÇAKAVAK KÖYÜ, ARIKÇAYIRI KÖY YOLU, ARIKÇAYIRI KÖYÜ YOLU, BOLU BİLECİK YOLU, BOZCAARMUT KÖYÜ YOLU, ÇAMLICA KÖYÜ ÖRENCİK DEPOSU, DERE MAHALLE YOLU, ESKİ BOLU BİLECİK YOLU, GÖYNÜK DOĞA OTEL, GÖYNÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ Ö, HACIAHMETLER MAHALLE YOLU, KAVACIK MAHALLE YOLU, KOZCAAĞIZ KÖYÜ KÖSTEK MAH, KOZCAĞIZ KÖYÜ YOLU, KOZDERE MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI, ÖRENCİK KÖYÜ, YENI MAHALLE YOLU, YESILYAZI KÖY YOLU, YEŞİLYAZI KÖYÜ, YEŞİLYAZI KÖYÜ HACIAHMETLER MA, YEŞİLYAZI KÖYÜ YOLU
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