29 Ocak – 2 Şubat 2024 haftasında astrolog Vedat Delek, Nur Viral ile gerçekleştirdiği canlı yayında, sağlık sorunları, ani ve beklenmedik olaylar, maddi konular ve aşk üzerine önemli yorumlarda bulunuyor.

Astrolojik yorumları, bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl bir etki yaratacak? Vedat Delek'in gözünden bu haftanın astrolojik haritasını keşfedin ve bu kozmik enerjilerin hayatınıza nasıl yansıyabileceğini öğrenin.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Sevgili koçlar 29 Ocak’a baktığımızda çalışma hayatınızda son derece yoğun olacağınız ve bu yoğunluktan da son derece olumlu ve güzel bir şekilde etkileneceğiniz bir 29 Ocak sizleri bekliyor.

Özellikle parasal konularla ilgili koçlar bu hafta inanılmaz derecede şanslılar. 29 Ocak işlerini konsantre oldukları takdirde işlerini iyi bir şekilde yaptıkları takdirde maddi konularla ilgili inanılmaz derecede şanslar ve fırsatlar kapılarında olacak.

30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında ilişkilerle ilgili konularda biraz uzak durmaları gerekiyor. İlişkilerle ilgili konular kendilerini gerek planı, daha kendileriyle ilgilenir, kendi sorunlarıyla ilgili konularda eğer odak noktaları bu konuda olursa o 3 günü olumlu şekilde değerlendirmiş olurlar.

Ayın ikisinde ve üçünde parasal konuda yine şanslı oldukları bir süreç olacak ve bununla beraber sağlık sorunu yaşayan sevgili koçları sağlıkla da ilgili konularda adıma attıkları takdirde olumlu, güzel ve başarılı bir tedavi sonucuna ulaşabilirler.

Özellikle 2 ve 3 Şubat’ta da bu konularla ilgili iyi haberler alabilirler. 4 Şubat biraz ailede yer alan büyüklerle iletişimlerini iyi ayarlamaları gerekiyor.

İletişim anlamında biraz sorunlar ve problemler yaşayabilirler. Aile büyüklerinin de sağlıkla ilgili konularda var olabilir, sorunlarıyla kalabilirler.

O yüzden özellikle 4 Şubat’ta aile büyükleri yaşanmış, aile büyüklerinin sağlıklarına yakın dereden ilgilenmelerini de çok daha iyi olur.



O zaman şöyle diyelim, koç burçların özellikle aile büyüklerinde şifa bekleyenler varsa şifalardı dilerim.



Moralinizi yüksek tutun derdi veren Allah mutlaka derman bir yerlerde gizli tutuyor. Hepimizin hayatımızın bir döneminde sınavları oluyor.

İnşallah sizin de bu sınavınız en kısa şekilde atlatacağınız bir sınav olsun.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Sevgili boğalar, gökyüzündeki oğlak burcundaki gezegenlerin bir araya gelmesi ve aşk ve sevgi paranın, şansın oğlak, yani dost burcuna geçmesiyle beraber haftanın platini, parlayanı oluyor.

Özellikle 29 Ocak biraz aşk odaklı oluyorlar ve aşkla aşk, sevgi konularıyla ilgili odaklılar.

Ama o burada şunu söylemek istiyorum, biraz o ilişkilerde aşk ilişkilerinde eleştirisel dozunuzu biraz daha yapıcı biraz daha sevgiye dayalı belki de hani tek taraflı bir eleştirisel bakış açısı çift taraflı hani o teraziye koyup her iki tarafında çok daha katkısının olabileceği bir eleştiri olursa muhteşem olur.

Aynı zamanda sevgili boğalar çocuklarınızla da ilgili konularda 29 Ocakta onları eleştirmek yerine görevlerini hatırlatmak sorumluluklarını hatırlatmak ve onlara daha yapıcı bir şekilde konuşarak bir iletişim sağlarsanız üstlerinde daha fazla bir hâkimiyet sağlarsınız.

Sevgili boğa burçları ayın 30’uyla 1 Şubat arasında ise biraz daha ailesel konularla ilgili konuların gündeme gelebileceği ama burada özellikle iş hayatıyla ilgili konulara daha önem vermeleri gerekiyor.

Ama bu süreçte iş hayatında daha sessiz, daha derinden daha projelerini sesle dillendirmek yerine çalışmak, sessiz çalışmak, sakin çalışmak noktasını eğer kendilerini yön olarak tayin ederlerse inanılmaz derecede başarılı olurlar.

2 ve 3 Şubat tarihleri arasında özellikle evli çiftler arasında sağlıklıyla ailesinden gelebilecek ailelerden gelebilecek güzel olumlu gelişmeler maddi anlamda olabilecek destekler aynı zamanda ortak işlemlerinden oluşabilecek maddi destekler gündemde.

Özellikle üniversite okuyan sevgili boğa burçları 2 ve 3 Şubat’ta öğretmenlerinden ve okuldaki var olan yöneticilerinden gelebilecek destekleri de sonuna kadar farkında varmaları ve onlarla iletişimlerini ve ilişkilerini doğru bir zemin içinde oturtursa okul hayatlarında da çok önemli bir desteği almış olurlar.

4 Şubat esasında aileyle ve parasal konularla ilgili ve eşinden, dostundan parasal konularla ilgili bir uzak durmaları gerekiyor. 4 Şubat’ta sevgili boğalar maddi konularda çok kimseyle haşır neşir olmadan bir gün geçirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır.

4 Şubat para gelecek, parasal konuda şanslısınız. Her alanda şansını doğru kullandığınız takdirde hayatımızdaki sorunları veya hayatımızdaki ilerlemeyi hızlandıracağınız bir süreç sizleri beklemekte.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler şimdi bir kere çatışmalardan uzak durmak gerekiyor. Özellikle iş hayatının içinde biraz daha sakin durmak gerekiyor ve kariyerine önem vermen gerekiyor.

Bu hafta özellikle 29 Ocak kariyer hayatınla ilgili iş hayatınla ilgili yapman gerekenleri kolaylıkla yapabileceğin görüşmelerini kolaylıkla yapa bunlardan olumlu sonuçlar alabileceğin bir 29 Ocak sizlere hatırlatmak isterim.

30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında biraz daha kendinizle ilgilenmenizi ön öneririm. Çok daha böyle arkadaş ilişkileri, sofra ilişkiler, aşk ilişkilerinin sizin hayatınızda.

Ama bu 2 günde kendinize yapabileceğiniz her türlü yatırımın sizin hayatınızda size çok büyük bir değer kazandıracağını vurgulamak isterim.

2 ve 3 Şubat tarihleri arasında yine esasında işinize odaklanmanız gerekiyor. İş hayatınızla ilgili bu hafta atacağınız her türlü adımda size olumlu anlamda sonuçları son derece farkına varın ve bununla beraber müthiş destekler söz konusu olacak. Müthiş şanslar söz konusu olacak.

İstediğin yardımı istediğin desteği 2 ve 3 Şubatta alman son derece kolay olacak. 4 Şubat yine evet esasından hani o 2 gezegenin şans gezegenin o güzel kontağı hem bizi kötülüklerden koruma hem de var olan negatif olayları bir şekilde sevgili duruşum bertaraf edeceğiz.

Şunu söylemek istiyorum, kimseye laf anlatmak için uğraşma anlatamayacaksın. Sen ne söylersen söyle ne karşı taraf seni anlayacak ne sen karşı taraf anlayacaksın.

Orada yine bir pazar gününe denk gelen 4 Şubat günü dinlenmeni sana önereceğim çünkü yoğun bir hafta geçirdiğin işinde son derece güzel hamleler yaptın. Şimdi dinlenme sessizliğini yaşama ve ailenle güzel bir pazar gününü geçirme günü.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Sakin kaldığın takdirde biraz daha tehdit olmadığını anlaman ve ilişkilerde biraz daha yumuşak ve iyi işler yaptığın süreçte bu hafta senin için son derece olumlu. Bir kere kabuğundan çıkıp dış dünyaya bir merhaba deme zamanın.

Bununla beraber 29 Ocak derdini, isteğini neye ihtiyacın olduğunu, projelerini hayatla ilgili beklentilerini ve sorunlarını doğru bir şekilde ayın 29’unda ortaya koyarsan şans ve fırsatlar sana yardımcı olacak.

Esasında isteklerine, arzularına, dileklerine kavuşabileceğin bir enerjide bekliyor. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında aile ilişkili evde zaman geçirmek gibi süreçler sana çok fazla yaramayacak.

Bu hafta sevgili yengeçlere gökyüzü diyor ki sen aktif olabildiğin kadar aktif ol hayatın içinde kendini göster insanlarla iletişim kur insanlarla diyalog içinde kalırsan senin için sana çok fazlasıyla yardımlarının dokunacağını söylüyor.

Ayın özellikle 30 Ocakla, 1 Şubat tarih arasında dışa dönük bir hayat dışa dönük bir hafta yaşarsan senin için son derece iyi olacaktır.

2 ve 3 Şubat aşka zaman ayır sevgilin yoksa çocuklarını zaman ayır yani biraz daha esasında hayatın keyfini, hayatın eğleneceğin kısmını biraz daha hayatın veya seni mutlu edince çocuklarınla zaman ayırma kısmını sonuna kadar alman gerekiyor.

Özellikle de eşlerle çocuklarla ilgili de zaman geçirildiği takdirde sevgili yengeçler inanılmaz mutlu olabileceğin bir 2 ve 3 Şubat seni bekliyor.

4 Şubat günlük işlerde ben bilirim ben hallederim. Soru sorumluluğundan fazlasıyla yükü almak gibi işlere sakın girme.

Çünkü 4 Şubat günü günlük yapacağın işlerde biraz doğru bir performans sergilemeyebilirsin, işlerini halledemeyebilirsin. Zamanı doğru kullanamayabilirsin.

O yüzden 4 Şubat’ta tek başına alacağı yükleri hayatındaki insanlarla eğer paylaşarak alırsan o gün de senin için son derece kolay keyifli bir pazar günü geçirmiş olursu.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 ASLAN BURCU

Para geliyor, sevgili aslanlara çok da ihtiyaçları vardı. Yavaş yavaş toparlanmaya başladılar. Parasal konularla ilgili biraz sarsıldılar ve özellikle 29 Ocak’ta maddi konularda şanslı olduğu bir gün.

Esasında şunu yapmasını öneriyorum, evet, maddi olanaklarında bir artış olacak ama hemen bu hafta özellikle 29’unda bir gelir gider tablosunu geçmişe yönelik eğer hazırlarsa inanılmaz derecede iyi olacaktır.

Çünkü Aralık ayı içinde yine aslanları bekleyen ve yine Ağustos ayında aslanları bekleyen bir Retro olduğu için şimdiden hazırlanın sevgili aslanlar.

Aylar öncesinden haftalar öncesinden sizleri hazırlarsak işte o zaman yaptığınız yayınlar muhteşem bir performansa ulaşır otomatik.



Şimdi Ağustos ayında bir Merkür Retro’su onları etkileyecek. Aralık ayında da bir Merkür Retro’su geliyor. Maddi koşullarıyla ilgili konularda ve bununla beraber hayatlarıyla ilgili koşullarda önlemlerini olabilecek planlarını yavaş yavaş yapmaları gerekiyor.



Ama daha çok var işte o zaman su gibi akıp gidiyor. Şimdiden eğer biz bu tarihleri öncelik verirsek yavaş yavaş hazırlanma olasılıklarını da sağlamış oluruz.

Aile arasında biraz tartışmalar, kıskançlıklar olabilir. Bunları görmezden gelmeleri gerekiyor. Ama eğer aile ilişkilerini doğru bir zeminde idare edebilirse ayın 2’sinde ve 3’ünde onlardan gelebilir.

Fırsatlar gelecek sevgili aslanlar, özellikle maddi koşullarla ilgili 4 Şubat çocuklarıyla babaları arasında bir takım tartışmalar ve gerginlikler konusu olabilir ve sevgili aslanlar, siz de baba figürüyle otorite figürüyle pazar günü bir tartışma yaşama söz konusu olabilir.

Aman sakin kalın bir de özellikle maddi koşullarla ilgili israfçı şekilde hareket etmezseniz iyi olur. Maddi koşulları ilgilendiren bir takım tartışmalar söz konusu olabilir. O yüzden harcamalarınızı ona göre yapmanızda fayda var.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Maddi koşullarla da şimdi şanslar gelmeye başladı. Toprak ve su grubu yani boğalar, yengeçler, başaklar, akrepler, oğlaklar ve balıkların keyfi yerinde. Gökyüzü inanılmaz yardımlarını veriyor.

Sevgili başak burçları bu hafta evde çalışacaksın ama kendine de zaman ayırıp özellikle 29 Ocak’ta haftaya hızlı bir giriş yap, duygusal olarak son derece hızlı, aktif olduğu, kendine dönük kendinle ilgilenebileceği bir haftaya merhaba diyor.

29 Ocak esasında inanılmaz derecede şansını parasal konuda şanslı, kendisinin şansının son derece yüksek olduğu ve kendi şansını kendisinin yaratabileceği bir 29 Ocak.

Sevgili başak burçlarına 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında harcama eğilimleri içinde olabilirler. İş hayatında aktif olacaklar, iş hayatında ki sorumluluklarını yerine getirecekler.

Ama biraz daha bunu yaparken sosyal hayatında içinde olurlarsa, yani biraz daha kendini zaman ayırmak arkadaşlarıyla vakit geçmek, sinemaya gitmek biraz daha kendine zaman ayırdığı takdirde enerjide yüksek olacak.



2 - 3 Şubat sevgilinle çocuğunla iletişim kurabileceğin kendi yararına hareket edebileceğin esasında yiyip içip, eğlenip ama sorumluluklarını asla ertelememen gereken bir hafta içindesin.

Özellikle aşk konularında 2 - 3 Şubat’ta son derece verimli bir başak enerjisinde olacağını da buradan hemen belirtmek isterim. 4 Şubat özellikle sevgili başaklar evinizde yaş almış evcil hayvanlarının sağlıklarıyla ilgili konularda birtakım sorunlara çıkabilir.

Umarım bunlar yaşanmaz, günlük işlerimizi de hallederken bir takım engellerle karşılaşma molasında olabilir işte ne olabilir? Gittiğiniz yerdeki insanı size hizmet etmek gerekebilir.

Biraz daha hızlı hareket ettiğiniz takdirde ayağınızı bir yerlere vurma olabilir. Bu konuda da biraz daha yavaş hareket ederseniz güzel bir pazar sizi bekliyor olacak.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

29 Ocak’ta duygusal olarak biraz inişli ve çıkışını kadın figürüyle biraz sorunlarının ortaya çıkabileceği ve birtakım belirsizliklerle iş hayatında karşılaşabileceğini, 29’unda iş yerinizdeki kadınlarla ilişkilerinin son derece iyi dengelemeniz lazım.

Çok fazla kadınlarla iş yükünü veya kadınlarla iş yapacaklarını da veriminizin biraz daha az olabileceğini bilmeniz gerekiyor. 30 Ocak, 1 Şubat tarihlerinde inanılmaz derecede aktif.

Özellikle kariyer hayatıyla ilgili kedinize kanalize olursanız inanılmaz derecede iyi gelecektir. Bu arada hak ettiğiniz ama alamadığınız daha sonraya bırakılan paralarınızın peşine düştüğünü takdirde özellikle ayın 2’sinde ve 3’ünde bunu fazlasıyla alabileceğiniz finansal anlamda bereketlerinin ve şansının yüksek olacağı bir haftayla da karşı karşıyasınız.

Bununla beraber 4 Şubat günü yolculukta sorunlar çıkabilir. Eğer sevgili terazi burçları 4 Şubat’ta bir yolculuk planlıyorsanız, başına bir takım aksaklıklar, sorunlar ekmeler, olabilir dikkat edin. Uçağı kaçırmayın.

Bir de özellikle ilk orta lise öğrencileri lütfen 4 Şubat’ta ders çalışmayın. 4 Şubat’ta biraz aklınızı toplamakta, derslerinize konsantre olmakta zorlanabilirsiniz.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 AKREP BURCU

Sevgili akreplerin işine yarayacak şekilde gerçekten işinize yarayacak eşiniz dostunuz sizin hayatınızda kolaylıkları yapıyor. Eğer bir şeye ihtiyacınız varsa 29 Ocak arkadaşınızdan dostunuzdan sosyal çevrenizden bunları istemekten çekinmeyin.

Sizlere yardım enerjisini sonuna kadar hissettirecekler. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında bu 3 gün iş hayatın içinde biraz daha ekiple sorunlar yaşanabilir.

Özellikle bu dönemde de anne ilişkileriyle ilgili konularda biraz sorunlar yaşayabilir. Akrepler annenizle ilişkinizde çok iyi dengelemeniz gerekiyor. Anneniz tatlı, tatlı huysuzluklar yapabilir. Size biraz kızabilir.

O yüzden aynı enerjisi anne ilişkisini dengelemek son derece önemli. 2 ve 3 Şubat’ta enerjilerin son derece yüksek olacak. Hayatın içinde esasında istediklerini kolaylık ve elde edebilecekler.

Gökyüzünden aldıkları o destekle beraber parasal anlamda güzel hamleler yapabilecekleri projelerini anlatıp bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alabilecek. 2 ve 3 Şubat gökyüzü şans olarak destekliyor.

4 Şubat maddi konularla ilgili olaylardan uzak durmaları gerekiyor. 4 Şubat’ta parasal konularla ilgili birtakım yanlış kararlar, yanlış adımlar, atma olasılıkları söz konusu olabilir.

Haftanın geneline baktığında 29 Ocak, 2 ve 3 Şubat bunlar sevgili akreplere yarayabilecek ve hayatlarında olumlu anlamda hissedebilecekleri 3 gün buradan kendilerine müjde.



Gözlerini dört açarlarsa bu haftadan güzel şekilde şans ve fırsatlarla karşı karşıya kalacaklar.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 YAY BURCU

29 Ocak iş hayatıyla ilgili güzel desteklerini alabilecekleri ve iş hayatında performanslarını son derece yüksek derecede işleyebilecekleri kariyer hayatında önemli bir adımı atabilecekleri güzel desteklerin geldiği bir gün.

Özellikle patronlarından müdürlerinden sevgili yaylar bakın işiyle ilgili destekleri sonuna kadar ayın 29’unda hem hissedin hem de peşine düşün peşinden koşun işlerinizin.

1 Şubat özellikle arkadaş, sosyal çevre odaklı olma senin maddi hayatına yarar sağlayacak konuların peşinde gitmen gerekiyor. Sevgili yaylar burada biraz daha üretmek gerek.

Bu hafta sevgili yayların en önemli mottolarından biri hayatlarını değer kazanmak için üretim güvenini arttırmaları gerekiyor. Yani yaptığı iş hobileri yetenekleriyle ilgili konuları biraz daha çıkartarak eğer hareket ederlerse olumlu sonuçların alabileceği bir gün.

Bununla beraber 2 ve 3 Şubat biraz esasında depresif, panik hatta son derece duygusallıkla baş başa kalabilecekleri biraz daha esasında kıskançlık enerjilerinin yüksek olabileceği günler.

Sevgili kıskanır, paylaşmaz, paylaşmayacağım der. Yaylar evet, çok iyidir, çok tatlıdır ama paylaşmayı, hayatı paylaşmayı sevmezler.



Onların 12. evi zaten bir akrep sezgileri güçlü. Bu hafta aynı zamanda 2 ve 3 Şubat sezgileri son derece onlara yardımcı olacak. Şimdi bütün burçlar 12 burcu yaşıyor.

Esasında tam zihinsel anlamda da akrep vuruyor. Onların bilinçaltını yönetiyor. O yüzden orada yaptırmadan gizli kıskançlıklarını ortaya koyabilirler ama hayatı kıskanmazlar kimsenin parasını kıskanmazlar ama sevgi onlar için değerlidir.

4 Şubat biraz kafaları karışık olabilir. Ay zaten yay burcunda oluyor. Onlara güzel bir enerjili olmaya dönük olmak. Ama biraz böyle kargaşalardan uzattırması gerekiyor.

Yediğine içtiğine çok fazlasıyla dikkat etmesi gerekiyor ve özellikle dalak bölgesi o bölgeyi böyle zarar verecek eylemlerden de uzak dururlarsa haftaları güzel olsun.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Mars oğlak’ta, Merkür, oğlakta, Venüs oğlak’ta 3 gece o sorumluluk tarafını yüklüyor ve esasında bu da son derece iyi. Sorumluluklarını teker teker yerine getiriyoruz.

Bu hafta sadece biraz hakim iletişim kurarlarsa çok daha iyi olur. Yoksa fazlasıyla yoruluyorlar. Bu yorgunlukların da onların hayatında sinir ve stres gibi olması doğal.

29 Ocak’la beraber aklını kullanan kullanması gerekiyor artık oğlakların. Çünkü gerçekten gökyüzü çok fazlasıyla şans ve fırsatlar sunuyor. Havada karada onlara ölüm yok, çalışsınlar.

İnanılmaz harekete ve destek de gerek gökyüzünden ve özellikle 29 Ocak’ta para da ve her konuda şanslılar. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında başarılı olmak istiyorsan ikili çalışmalar, ortak çalışmalar, sevgili oğlakları çok iyi gelecektir.

Yapamadığım bitiremedin veya ötesinden gelemediğin veya yardıma ihtiyacın olan tüm işlerinle ilgili 30 Ocak, 1 Şubat’ta eğer işbirlikleri yaparsan muhteşem olacaktır. Haftanı kolaylaşacaktır sevgili oğlaklar.

2 - 3 Şubat kendinle ilgili kulisler yapma zamanı, tamam mı? İsteklerinle ilgili sana kim yardım edebilir, senin işini kimler çözebilir? Biraz buraya odaklanman gerekiyor ama en büyük şansın da sende olduğunu, senin hayatını kolaylaştıran insanlarla da iş birliği yapman gerektiğini sakın unutma.

4 Şubat’ta aşk hayatında olumlu ve yapıya tavırlar sergilersen senin için çok daha iyi olur. Lüks tüketimden eğer uzak dursan senin için çok daha iyi olur.

4 Şubat günü evet, güzel bir aşk, güzel bir aşk hayatı sevgilinle güzel diyaloglar ama senin burada olumlu ve güzel yapıcı olman, senin hayatında aşk hayatını güzelleştirecek.

Şansınıza güvenin lütfen ve tam yol ileri sevgili oğlaklar. Plüton da burcundan gitti. Hızlan kralı yok, hızlan güzeli yok. Keyfin sürün.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 KOVA BURCU

29 Ocak’ta özellikle sağlıkla ilgili eğer sorunlarınız varsa bunların bunlarla ilgili iyi haberlerin alma zamanı. Eşinizin gelirleriyle ilgili konuda olumlu haberleri almak ve özellikle sağlıkla ilgili konularla ilgili atılacak adımlarda 29 Ocak çok önemli.

Başarıların sizi beklediğini belirtmek istiyorum. 30 Ocak bir tarihleri arasında biraz daha iş hayatının içinde dengeleyerek gitmeniz gerekiyor. Evraklarınıza, projelerinize, ilişkilerinize, özellikle işle ilgili yolculuklarda yaşanabilecek birtakım aksaklıklara çok fazlasıyla dikkat etmenizde fayda var.

2 ve 3 Şubat tarihleri arasında inanılmaz bereketsiz ve gizli bir el yardım edecek. Hiç beklemediğiniz, hiç ummadığınız sizin hayatınızda belki de farkında olmadığınız kişilerle ilgili kişilerden gelen yardımlarda inanılmaz derecede güzel olacak sevgili kova burçları.

4 Şubat biraz daha hayattan uzak dur. Biraz daha gezeyim, tozayım, biraz daha dışa dönük bir hayat geçireyim. Şu baksana bu konuda hiç iyi gelmeyebilir. Pazarını sessiz sakin ailenle yapabileceğin organize afyonlarla yeşersen çok daha iyi olacaktır.

Kovalar gezmeyi sever ama 4 Şubat’ta bu isteğinizi bir tık geride yaşarsanız daha huzurlu ve mutlu bir pazar bekliyor olacak sevgili kovalar.



Daha dikkat edilmesi gereken kariyer hayatlarıyla ilgili bu hafta son derece olumlu gelişmeler olacak. Ama özellikle Uranüs’ten yani esasında boğa burcundan aldıkları bir etkiyle hayatlarında biraz daha sorun yaşıyorlar.

Bir de Plüton’un kova burcuna gelmesiyle beraber çok büyük bir değişime sebebiyet verecek. Uyanık olsunlar, hayatın onlara verdiği olayları çok kolay anlasınlar.

Özellikle 21 Ocak 2 Eylül tarihleri arasında yaşadığınız olaylar sizin önümüzdeki 23 yıllık hayat planınızdaki mesajlardır. Değişimi ve dönüşümü yaparsanız Plüton’suz yine hediyeleri olacak.

29 Ocak – 2 Şubat 2024 BALIK BURCU

29 Ocak’ta ilişkilere önem vermende fayda var. Doğru iletişim kurduğun takdirde son derece işbirliklerinden de alabileceği en yardımlarla maddi kazançları sonuna kadar özellikle sosyal çevrenden gelip maddi kazançlarla da sadece kazanç değil, hayatını kolaylaştırabilecek her türlü yardımın da gelebileceğini bilmen de fayda var.

Sevgili balık burçları 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında odak noktanı biraz daha yine aşkla ilgili konular gündeme gelecek. Son derecede olumlu ve güzel bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bununla beraber çocuklarınızın gelirleriyle ilgili konuda veya onların şanslarıyla ilgili konuda artı bir takım olumlu olaylarında gelmesi söz konusu olabilir.

2 ve 3 Şubat yine sizin özellikle maddi koşullarınızda sevgi koşullarınızda aşk koşullarınıza kısaca hayatınızdaki o iyileşmeyi son derece fayda olarak göreceksiniz.

Balık burçlarının en çok bu hafta babalarında ailedeki yaşlılardan, patronlardan, amirlerden inanılmaz desteklerin alabileceği ve bunların da son derece kalıyor.

Hayatlarında yararlı olabileceği bir haftayla kayıt sevgilinin ve bu anlamda bu fırsatları değerlendirmeleri gerekiyor.





Bazı balık burçların onları hep tükenmişlik sendromu veya bir şeyleri yapmamak gibi konularla gündeme gelebilirler. Hayır, gökyüzünün tuzağı bu harekete geçmen sorumluluklarını almanla meğer bunları yapmaktan hayatında çok çektiği büyük kayıplar yaşayabilirsin.

Maddi kayıplar yaşayabilirsin. Sağlığınla ilgili konuda sağlığınla ilgili sorumluluklar almazsa sağlığınla ilgili konuda sorun sorumluluklar, sorunlar yaşayabilirsin. 4 Şubat ile beraber iş hayatında ilgili bir takım karmaşalar söz konusu olabilir.

Zaten pazara denk geliyor ama evinde çalışmak, evinde çalışması gerekenler, pazar günü çalışması gerekenler ne yaparsanız yapın, iş hayatınızla ilgili konularda istediğiniz performansı tam anlamıyla anlamayabilirsiniz.

O yüzden az beklentiyle daha kolay pratik bir şekilde eğer iş hayatınıza odaklanırsanız sorunları ve konuları çözebilirsiniz.

Evet dedim ya birtakım patrondan amirden destek alabilirsiniz diye ama. Ayın 4’ünde bu desteği alamayabilirsiniz. O yüzden bununla ilgili 2 ve 3 Şubat’ta istediğiniz, hedef olarak koyduğunuz şeyleri kolaylıkla alabilirsiniz sevgili balıklar.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Canlı Yayınındaki Vedat Delek’in konuşmaları haberleştirilmiştir.