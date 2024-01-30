Kara şimşek filmi gerçek oluyor! Volkswagen konuşan araba yaptı!

Sesli Asistanlardan Kişisel Yardımcılara

Geleneksel sesli asistanların yerini alacak bu yeni yapay zeka sistemleri, sürüş alışkanlıklarını takip ediyor, kullanıcıların seslerini tanıyor ve kişisel ayarları öğreniyor. Klima, koltuk ayarlarından, tercih edilen müziklere kadar her detayı kişiselleştiren bu sistemler, aynı zamanda rota planlamada da yardımcı oluyor. Bu teknoloji, kullanıcıya adeta bir "konuşan araba" hissi veriyor.

Otonom Sürüşün Geleceği

Bu yapay zeka sistemlerinin, gelecekte otonom sürüşü daha da kolaylaştırması bekleniyor. 2023 yılında yaşanan küresel kriz ve savaşlar, teknolojinin önemini ve günlük hayattaki yerini daha da artırdı. OpenAI ve Google gibi devlerin geliştirdiği yapay zeka uygulamaları, hayatımızın her alanında kendini göstermeye başladı.

Otomotiv Devlerinin Yapay Zeka Hamlesi

Otomotiv sektörü de bu gelişmelere kayıtsız kalmadı. DS, Mercedes-Benz, Skoda ve Volkswagen gibi büyük markalar, yapay zeka ile entegre planlarını açıkladı. Özellikle Volkswagen, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren araçlarında ChatGPT'yi standart olarak sunacağını duyurdu. Bu, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Volkswagen'in Yapay Zeka Adımı

Volkswagen, Las Vegas'taki CES 2024 fuarında yaptığı açıklamayla, yapay zeka asistanını ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, Tiguan, Passat ve Golf modellerinde kullanacağını belirtti. Bu asistan,

konuşmaları zenginleştirme, soruları netleştirme ve sezgisel bir dille etkileşim kurma gibi özellikler sunacak.





Volkswagen ID.3 Pro S

Fiyat € 41,995 batarya 77 kwh menzil 541 km

Motor 204 hp tüketim 16.2 kwh / 100 km şarj %5-80: 38 dakika



ID.4, İngiltere'de 46 bin 35 sterlinden başlayan fiyatlarla sipariş edilebiliyor.



Volkswagen ID.5'in başlangıç ​​fiyatı, teklifler veya promosyonlar olmadan 53.765 Euro'dur. Ailenin en pahalısı çift motorlu ve üstün donanıma sahip ID.5 GTX. Başlangıç ​​fiyatı, teklifler veya promosyonlar olmadan 60.245 Euro'dur.

Volkswagen ID.6 CROZZ

FİYAT $ 47,550 BATARYA 84.8 kWh MENZİL 550 km

MOTOR 313 HP TÜKETİM 15.8 kWh / 100 km ŞARJ %30-80: 40 dakika



Volkswagen ID.7 tahmini Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı

210 kW 286 PS, Elektrikli Pro, Otomatik 2.941.025 TL