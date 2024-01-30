Uzun ilişki arayan kadınlar dikkat! Erkekler uzun vadede makyajsız kadınları tercih ediyor!

Yapılan yeni bir araştırma, uzun vadeli ilişki peşinde olan erkeklerin makyajsız kadınlara daha çok ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Çalışmada, bu tercihin erkeklerin daha 'gerçek' bir güzellik arayışından kaynaklandığı belirtiliyor.

Gerçek Güzellik Peşinde: Erkeklerin Tercihi Değişiyor

Son günlerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki, aile kurmayı düşünen erkekler makyajsız kadınlara daha çok yöneliyor.

Araştırmacılar, erkeklerin bazen makyajsız kadınları daha çekici bulabildiğini de vurguluyor.

İlginç bir şekilde, erkekler kadınların yüzündeki makyajı sadece 50 milisaniyede fark edebiliyor ve makyajlı kadınları potansiyel partner olarak görmeleri giderek azalıyor.

Makyajın Ötesinde: Kadınların Doğal Güzellik Arayışı

Araştırmada, makyaj yapan kadınların genellikle yüzlerindeki kusurları örtmek için bunu tercih ettikleri belirtiliyor. Ancak ankete katılan kadınların yalnızca %2'si kendilerini doğal halleriyle beğendiğini ifade ediyor.

Bu durum, kadınların kendilerine olan güvenini ve toplumun güzellik algısını etkileyebilir.

Fondöten ve Özgüven İlişkisi

Birçok kadın, özellikle fondötensiz dışarı çıkmaktan kaçınıyor. Araştırmacılar, fondötenin kadınlar için bir özgüven kaynağı olabileceğini belirtiyorlar.

Ancak makyajsız dışarı çıkmanın cilt sağlığına ve kişinin kendini kabul etme sürecine olumlu etkileri de olabilir.

Erkekler de Maskeleniyor: Güzellik Algısı Değişiyor

Bu trend sadece kadınlarla sınırlı değil; erkekler de zaman zaman daha maskeleşmiş bir görünüm tercih edebiliyorlar.

Erkeklerin de yüzlerinde bazı değişiklikler yaparak kendilerini daha iyi hissetmeye çalıştıkları gözlemleniyor.