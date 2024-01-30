Survivor'da Nefes Kesen Kavga: Nagihan ve Sahra Krizi!

Acun Ilıcalı'dan Kritik Müdahale: Konseyde Tansiyon Yükseldi

Survivor'ın son bölümü, adeta nefesleri kesti. Nagihan Karadere ve Sahra Işık arasındaki tartışma, 'özel hayat' konularının da devreye girmesiyle iyice alevlendi.

Bu kavganın boyutları öylesine arttı ki, Acun Medya bu görüntüleri yayınlamama kararı aldı.

Olayların Perde Arkası: Acun Ilıcalı Açıklama Yaptı

Konseyde yaşananlarla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Özel hayatla ilgili ciddi sözler sarf edildiğinde, bu tür görüntüleri yayınlamayı tercih etmiyoruz.

Prodüksiyon olarak bu durumdan çok üzüntü duyduk" dedi. Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları, Survivor'daki gergin atmosferin boyutunu ortaya koydu.

Nagihan'dan Sert Açıklamalar: "Beni İşlettirildi"

Nagihan Karadere ise yaşananlara dair, "Acun Bey, siz sadece buradaki olayları biliyorsunuz. Ancak bizim dışarıda yaşadıklarımızı bilmiyorsunuz.

Sahra ile geçmişte yaşadığımız olaylar nedeniyle son olaylar yaşandı" diyerek kendini savundu. Nagihan'ın bu ifadeleri, yaşananların sadece oyun alanında kalmadığını gösteriyor.

Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a Sert Uyarı ve Ceza

Acun Ilıcalı ise Nagihan'ın açıklamalarına, "Anlattıkların yaşanan olayların karşılığı olamaz. Kötü sözü rahat söylemek istiyorsan, bu kabul edilemez.

Yarışmacılarımızın yarışmayı terk etmemeleri esas ama saygısızlık yapılmasını da kabul edemem" şeklinde yanıt verdi. Bu olayın ardından Nagihan'a iki ödülden men cezası verildiğini açıkladı.

Sahra'nın Durumu Belirsiz: Diskalifiye Olacak mı?

Bu gergin konseyin ardından Sahra Işık'ın durumu ise hâlâ belirsiz. Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalar ve verdiği kararlar, Survivor'daki dengeleri değiştirebilir.

İzleyiciler şimdi Sahra'nın akıbetini merak ediyor.