Fiat’ın ocak ayına özel fırsatını kaçırmayın! Yok böyle fiyat!

Fiat'tan Yılın Son Kampanyası: Sıfır Faiz Fırsatı

Fiat, yeni yılda yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için cazip bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Fiat'ın popüler modellerinden Egea, EGEA CROSS, Fiat 500, Fiat 500X, Doblo ve Fiorino'yu kapsıyor. Kampanya, avantajlı fiyatlar ve özellikle yüzde 0 faizli kredi imkanı ile öne çıkıyor.

Fiat Egea: Uygun Fiyatlarla Kaliteyi Yakalayın

Fiat Egea, sedan gövde tipiyle 834 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Egea, hem bütçe dostu hem de kaliteli bir araç arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Egea Cross: Şehir ve Doğa İçin Mükemmel Uyum

Egea Cross modeli, 957 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla ve 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Daha uzun vadeli ve yüksek kredi seçenekleri de mevcut, bu da farklı bütçelere uyum sağlıyor.

Fiat 500e: Elektrikli Araçlarda Sıfır Faiz Avantajı

Fiat'ın tamamen elektrikli modeli 500e, yeni yıla özel fiyatlar ve 200 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatıyla dikkat çekiyor. 500e hatchback gövde tipi 1 milyon 395 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, 500e satın alanlara 7,4 kW AC duvar tipi şarj istasyonu hediye ediliyor.

Fiat 500 Hibrit ve 500X SUV: Çevreci ve Şık Seçenekler

Fiat 500 hibrit modeli, 982 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, 500X SUV modeli 1 milyon 492 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Bu modeller, hem çevreci hem de şık tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Fiat'ın Hafif Ticari Araçları: Uygun Fiyatlar ve Esnek Kredi Seçenekleri

Fiat, hafif ticari araç modellerinde de çeşitli kampanyalar sunuyor. Fiorino ve Doblo modelleri 200 bin lira için 18 ay vade yüzde 2,99 faizle, Scudo / Ulysse modelleri 400 bin lira için 18 ay vade yüzde 3,49 faizle ve Ducato için 160 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz imkanıyla satışa sunuluyor.

Fiat'ın bu kampanyası, yeni bir araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Yüzde 0 faizli kredi imkanları ve avantajlı fiyatlarla, Fiat'ın geniş model yelpazesi her bütçeye ve ihtiyaca uygun seçenekler barındırıyor. Yılın son fırsatlarını değerlendirmek için son günler olduğunu unutmayın!