Artan kredi kartı kullanımına sınırlamalar geliyor, ekstreler takibe alınacak, lüks tüketime son

Kartı Kullanımında Artış ve Bankaların Aldığı Önlemler

Merkez Bankası'nın 2023 yılı 2. Finansal İstikrar Raporu'na göre, ihtiyaç kredilerindeki faiz artışının ardından kredi kullanımında artış yaşandı. Ancak yüksek limitli kartlarda limit kullanım oranı düşerken, 25 bin TL ve altı limite sahip kredi kartlarında artış gözlemlendi.

Bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre,19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi 1 trilyon 172 milyar liraya ulaştı. Bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 155'lik bir artış yaşanmıştı.

Konut ve otomobil kredileri azaldı

Bu durum, konut ve otomobil kredilerinde azalma yaşanırken, kredi kartlarına olan talebin arttığını gösterdi. Bankalar, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda belirtilen yeni düzenlemelere uyum sağlamak adına önlemler almaya başladı.

Bankaların Aldığı Önlemler ve Yeni Düzenlemeler

Bankalar, müşterilerinin kredi kartlarını temel ihtiyaçlar dışında kullanımını engellemek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Kredi kartı ekstrelerinde, döviz, altın, kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, gereksiz transferler, nakit çekme limitini aşma işlemleri ve sistem dışına para çıkarma işlemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Lüks harcamalara son

Özellikle lüks ve yatırım amaçlı harcamalara yönelik kredi kartı kullanımını azaltmayı hedefleyen bankalar, faiz oranlarında düzenlemeler ve taksit sınırlamaları gibi önlemler alabilirler. Sektör kaynakları, kredi kartı harcamaları arasında zorunlu gıda harcamaları ile lüks harcamalar arasında ayrım yapılması ihtimaline dikkat çekiyor. Bazı bankalar, müşterilerine ilettikleri kart ekstrelerinde,

“Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir”

uyarısında bulunuyor.