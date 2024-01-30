Jip severlere harika arazi aracı, Jetour fiyatıyla şaşırtıyor!

Yalnızca 3 Bin Adet Üretilecek

Jetour'un JMK alt markası, özel yapım araçlara odaklanan bir yaklaşımı temsil ediyor ve Silver Dragon Wing, bu yaklaşımın ilk ürünü olarak öne çıkıyor. Sadece 3.000 adet üretilecek olan bu araç, gerçek arazi araçlarına olan tutkuyu yeniden canlandıracak gibi görünüyor. Özellikle zorlu arazi koşulları düşünülerek tasarlanan Silver Dragon Wing, boyutları (4782/2036/1960 mm) ve 2800 mm'lik dingil mesafesi ile her türlü arazi koşuluna uyum sağlayacak şekilde dizayn edildi. Ayrıca, 24° yaklaşma ve 28° uzaklaşma açılarıyla dikkat çekiyor.

Aracın yan taraflarında çok işlevli depolama platformu, kalın karartılmış metal kaplama şeritleri, özelleştirilmiş saklama kabı ve katlanabilir merdiven gibi özellikler bulunuyor. Bu özellikler aracı hem fonksiyonel hem de estetik açıdan öne taşıyor. Arka kısmında ise reçine malzemeden yapılmış yeni stop lambası kapakları, tasarımın tamamlayıcı unsurları arasında yer alıyor.

Arazi Aracı İçin Yakıt Tüketimi Makul

Silver Dragon Wing'in arazi performansını artırmak için 20 inçlik jantlar ve 255/55 R20 ebatlarında arazi lastikleri kullanıldı. Aracın gücü SQRF4J20 modeli 2.0T motordan geliyor ve bu motor, 187 kW güç ve 390 Nm maksimum tork üretebilen 7 vitesli DCT ile eşleştirilmiş. Ekonomik yakıt tüketimi (100 km'de 10,89 L) ve XWD tam otomatik akıllı dört tekerlekten çekişsistemi, Silver Dragon Wing'i her türlü zeminde mükemmel bir performans sunuyor.

Aracın kokpit kısmında büyük bir merkezi kontrol ekranı ve T şeklinde bir düzen bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8155 yongası ile donatılan bu ekran, Gümüş Ejderha Kanadı temasıyla entegre edilmiş kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Türkiye'ye Geliş Tarihi Belirsiz, Fiyatı ne olacak?

Jetour'un Silver Dragon Wing ile otomotiv sektörüne getirdiği yeni soluk, hem şıklığı hem de performansıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. Ancak aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor ve otomobil tutkunları merakla bekliyor. 3.000 adet üretilecek olan bu özel model, 30 bin dolarlık (Yaklaşık 900 bin lira) olması bekleniyor.