Yeliz Yeşilmen, taytıyla gündemde

"Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?"

Ancak, Yeliz Yeşilmen'in bu fotoğraflarına, bazı takipçileri tarafından "Silikonlu iç çamaşırı mı giydin?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeliz Yeşilmen, bu yoruma hızlıca yanıt vererek, vücudundaki kıvrımların doğuştan geldiğini belirtti. Ünlü isim, doğal güzellik konusundaki iddiasını sürdürdü ve takipçilerini bu konuda ikna etti.

"Erkeklere yakışmıyor"

Yeliz Yeşilmen, sadece kendi vücuduyla değil, toplumun estetik algısıyla da ilgileniyor. Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Yeşilmen, ünlü erkeklerin estetik operasyonlarla gündem olmasına eleştiri getirdi. "Erkeklere yakışmıyor, Türk erkeğine burun dışında estetik yakıştırmıyorum. Erkek gibi olun ya, erkek adam erkek gibi olur." sözleriyle estetik konusundaki düşüncelerini açıkça dile getirdi.

Estetik Konusundaki Eleştiriler

Yeliz Yeşilmen'in taytıyla yarattığı etki ve doğallığa olan vurgusu, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü. Ünlü ismin, giyim tarzı ve açıklamalarıyla gündemde olmaya devam etmesi bekleniyor.