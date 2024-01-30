Düzceli Judocuların büyük başarısı, Türkiye şampiyonasında iki madalya kazandılar!

Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi, Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 904 judoka, bu büyük organizasyonda kıyasıya mücadele etti. 63 ilden gelen 421 kadın ve 483 erkek sporcu, judo severlere unutulmaz anlar yaşattı.

Düzce’nin gururları

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, antrenörler Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız liderliğinde, şampiyonada müthiş bir performans sergiledi. Genç sporculardan Ayşe Naz Tosun, 44 kiloda; Yaren Sala ise 70 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçlar, Düzce'nin judo alanında yükselen bir yıldız olduğunu gösterdi.

Milli takıma yolculuk

Şampiyonada dikkat çeken diğer isimler ise Hayrunnisa Yılmaz ve Arda Işık oldu. 57 kiloda mücadele eden Yılmaz ve 60 kiloda ter döken Işık, gösterdikleri üstün performanslarla milli takıma seçilme başarısını gösterdiler. Bu genç sporcuların gelecekte Türk judosuna daha fazla başarı getireceğine şüphe yok.

904 Judokanın mücadelesi

Şampiyonada, 63 ilden gelen 904 judoka arasında kendilerine yer bulan Düzceli sporcular, azim ve kararlılıkla yollarına devam ediyor. Bu başarılar, Düzce'nin spor alanında yükselen bir merkez haline geldiğinin kanıtı.

Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor

Düzce, judo sporunda geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Antrenörlerin rehberliğinde, genç sporcuların elde ettiği bu başarılar, ilin spor tarihine altın harflerle yazıldı.