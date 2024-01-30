Otomobil fiyatlarında ucuzluk: Hyundai, Renault, Opel, Kia, Skoda, Nissan, TOGG, Volkswagen

Hyundai'den Renault'a Uygun Fiyatlı Otomobiller

Otomobil piyasasının öncü markalarından Hyundai, Renault, Opel ve Kia, 2024 Ocak ayında sundukları fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hyundai'nin modelleri, ekonomik fiyatlarıyla öne çıkarken, Renault'un Clio ve Megane gibi modelleri de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Opel ve Kia ise hem kaliteli hem de bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Skoda ve Nissan: Kalite ve Performans Uygun Fiyatla Buluşuyor

Skoda ve Nissan, 2024 Ocak ayında sundukları fiyatlarla kalite ve performansı uygun fiyatlarla sunuyor. Skoda'nın Fabia, Scala ve Octavia modelleri, hem kaliteli hem de ekonomik seçenekler arasında yer alıyor. Nissan'ın Qashqai ve X-Trail modelleri ise SUV segmentinde uygun fiyatlı alternatifler sunuyor.

TOGG ve Volkswagen: Yerli Üretimden Dünya Markasına Uygun Fiyatlar

Yerli otomobil üreticimiz TOGG, 2024 Ocak ayında sunduğu fiyatlarla yerli otomobil sektöründe yeni bir sayfa açıyor. TOGG'un T10X modeli, hem teknolojik özellikleri hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Alman otomobil devi Volkswagen ise Polo, T-Cross ve Golf gibi modelleriyle uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyor.

2024 Ocak Ayında En Ucuz Otomobiller Hangileri?

2024 Ocak ayında otomobil piyasasında en uygun fiyatlı modeller arasında Dacia'nın Sandero ve Stepway modelleri, Citroen'in C3 ve C-Elysee modelleri, Toyota'nın Corolla ve Yaris modelleri, Peugeot'nun 208 ve 308 modelleri, Honda'nın Jazz ve City modelleri, SEAT'ın Ibiza ve Arona modelleri ve Kia'nın Picanto ve Stonic modelleri öne çıkıyor. Bu modeller, hem kalite hem de uygun fiyatlarıyla 2024 yılının Ocak ayında otomobil almayı düşünenler için cazip seçenekler sunuyor.

2024 Ocak Ayında Otomobil Alacaklar İçin fiyatlar!



DACIA Güncel Fiyat Listesi

Dacia Sandero: 880.900 TL

Dacia Sandero Stepway: 865.000 TL

Dacia Duster: 906.000 TL

Dacia Jogger: 1.062.000 TL

Dacia Spring: 985.000 TL

TOGG Güncel Fiyat Listesi

Togg T10X V2

Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL

Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL

Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL

CİTROEN Güncel Fiyat Listesi

Citroen C5 Aircross SUV

Citroen C3: 872.800 TL

Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL

Citroen C4: 1.345.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4: 1.487.000 TL

Citroen C4 X: 1.377.000 TL

Citroen e-C4 X: 1.529.000 TL

Citroen C5 Aircross SUV: 1.840.000 TL

Citroen C-Elysee: 952.500 TL

TOYOTA Güncel Fiyat Listesi

Toyota Corolla: 1.219.500 TL

Toyota Corolla Hybrid: 1.504.500 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.708.300 TL

Toyota Yaris Cross: 1.421.000 TL

Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.545.600 TL

Toyota C-HR Hybrid: 1.800.000 TL

Toyota Yaris: 1.176.700 TL

Toyota Yaris Hybrid: 1.473.500 TL

Toyota Camry: 3.800.000 TL

Toyota RAV4 Hybrid: 2.839.000 TL

Toyota Hilux: 1.646.000 TL

OPEL Güncel Fiyat Listesi

Opel Corsa: 992.900 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.313.900 TL

Opel Astra: 1.519.900 TL

Opel Crossland: 1.156.900 TL

Opel Mokka: 1.508.900 TL

Opel Mokka Elektrik: 1.538.900 TL

Opel Grandland: 1.879.900 TL

Opel Astra Elektrik: 1.648.900 TL

NISSAN Güncel Fiyat Listesi

Nissan Qashqai: 1.633.100 TL

Nissan Qashqai e-POWER: 2.055.900 TL

Nissan X-Trail: 2.549.500 TL

Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL

Nissan Juke: 1.215.100 TL

PEUGEOT Güncel Fiyat Listesi

Peugeot 208: 1.102.500 TL

Peugeot 308: 1.494.000 TL

Peugeot E-308: 1.684.500 TL

Peugeot 2008: 1.480.000 TL

Peugeot e-2008: 1.730.000 TL

Peugeot 408: 1.830.500 TL

Peugeot 3008: 1.900.000 TL

Peugeot 508: 1.994.500 TL

Peugeot 5008: 2.300.000 TL

HONDA Güncel Fiyat Listesi

Honda ZR-V e:HEV: 2.625.000 TL

Honda Jazz e:HEV: 1.436.000 TL

Honda City: 1.056.000 TL

Honda Civic: 1.630.000 TL

Honda Type-R: 3.868.000 TL

Honda Accord: 2.089.500 TL

Honda CR-V: 2.097.500 TL

SKODA Güncel Fiyat Listesi

Skoda Fabia: 989.900 TL

Skoda Scala: 1.249.900 TL

Skoda Octavia: 1.399.900 TL

Skoda SuperB: 1.729.900 TL

Skoda Kamiq: 1.349.900 TL

Skoda Karoq: 1.699.900 TL

Skoda Kodiaq: 1.849.900 TL

VOLKSWAGEN Güncel Fiyat Listesi

Volkswagen Polo: 1.019.000 TL

Volkswagen T-Cross: 1.241.000 TL

Volkswagen Taigo: 1.351.000 TL

Volkswagen Golf: 1.263.000 TL

Volkswagen T-Roc: 1.718.000 TL

Volkswagen Tiguan: 1.963.000 TL

Volkswagen Passat Variant: 1.970.000 TL

RENAULT Güncel Fiyat Listesi

Renault Clio: 857.000 TL

Renault Taliant: 881.900 TL

Renault Zoe- E-Tech: 1.352.000 TL

Renault Captur: 1.415.900 TL

Renault Megane E-Tech: 1.589.000 TL

Renault Megane Sedan: 1.051.900 TL

Renault Austral: 1.699.900 TL

Renault Koleos: 2.033.900 TL

SEAT Güncel Fiyat Listesi

SEAT Ibiza: 827.000 TL

SEAT Arona: 925.000 TL

SEAT Leon: 1.247.000 TL

SEAT Ateca: 1.517.500 TL

SEAT Tarraco: 1.784.500 TL

KIA Güncel Fiyat Listesi

Kia Sportage Hibrit

Kia Picanto: 813.000 TL

Kia Stonic: 1.100.000 TL

Kia Cerato: 1.280.000 TL

Kia Ceed HB: 1.350.000 TL

Kia Ceed SW: 1.645.000 TL

Kia XCeed: 1.545.000 TL

Kia Niro Hibrit: 2.000.000 TL

Kia Niro EV: 1.720.000 TL

Kia Sportage: 1.665.000 TL

Kia Sportage Hibrit: 2.600.000 TL

Kia Sorento: 3.190.000 TL

Kia EV6: 3.130.000 TL