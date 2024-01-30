Otomobil fiyatlarında ucuzluk: Hyundai, Renault, Opel, Kia, Skoda, Nissan, TOGG, Volkswagen

Hyundai'den Renault'a Uygun Fiyatlı Otomobiller
Otomobil piyasasının öncü markalarından Hyundai, Renault, Opel ve Kia, 2024 Ocak ayında sundukları fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hyundai'nin modelleri, ekonomik fiyatlarıyla öne çıkarken, Renault'un Clio ve Megane gibi modelleri de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Opel ve Kia ise hem kaliteli hem de bütçe dostu seçenekler sunuyor.
Skoda ve Nissan: Kalite ve Performans Uygun Fiyatla Buluşuyor
Skoda ve Nissan, 2024 Ocak ayında sundukları fiyatlarla kalite ve performansı uygun fiyatlarla sunuyor. Skoda'nın Fabia, Scala ve Octavia modelleri, hem kaliteli hem de ekonomik seçenekler arasında yer alıyor. Nissan'ın Qashqai ve X-Trail modelleri ise SUV segmentinde uygun fiyatlı alternatifler sunuyor.
TOGG ve Volkswagen: Yerli Üretimden Dünya Markasına Uygun Fiyatlar
Yerli otomobil üreticimiz TOGG, 2024 Ocak ayında sunduğu fiyatlarla yerli otomobil sektöründe yeni bir sayfa açıyor. TOGG'un T10X modeli, hem teknolojik özellikleri hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Alman otomobil devi Volkswagen ise Polo, T-Cross ve Golf gibi modelleriyle uygun fiyatlı ve kaliteli seçenekler sunuyor.
2024 Ocak Ayında En Ucuz Otomobiller Hangileri?
2024 Ocak ayında otomobil piyasasında en uygun fiyatlı modeller arasında Dacia'nın Sandero ve Stepway modelleri, Citroen'in C3 ve C-Elysee modelleri, Toyota'nın Corolla ve Yaris modelleri, Peugeot'nun 208 ve 308 modelleri, Honda'nın Jazz ve City modelleri, SEAT'ın Ibiza ve Arona modelleri ve Kia'nın Picanto ve Stonic modelleri öne çıkıyor. Bu modeller, hem kalite hem de uygun fiyatlarıyla 2024 yılının Ocak ayında otomobil almayı düşünenler için cazip seçenekler sunuyor.
2024 Ocak Ayında Otomobil Alacaklar İçin fiyatlar!
DACIA Güncel Fiyat Listesi
Dacia Sandero: 880.900 TL
Dacia Sandero Stepway: 865.000 TL
Dacia Duster: 906.000 TL
Dacia Jogger: 1.062.000 TL
Dacia Spring: 985.000 TL
TOGG Güncel Fiyat Listesi
Togg T10X V2
Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL
Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL
CİTROEN Güncel Fiyat Listesi
Citroen C5 Aircross SUV
Citroen C3: 872.800 TL
Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL
Citroen C4: 1.345.000 TL
Citroen Elektrikli e-C4: 1.487.000 TL
Citroen C4 X: 1.377.000 TL
Citroen e-C4 X: 1.529.000 TL
Citroen C5 Aircross SUV: 1.840.000 TL
Citroen C-Elysee: 952.500 TL
TOYOTA Güncel Fiyat Listesi
Toyota Corolla: 1.219.500 TL
Toyota Corolla Hybrid: 1.504.500 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid: 1.708.300 TL
Toyota Yaris Cross: 1.421.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.545.600 TL
Toyota C-HR Hybrid: 1.800.000 TL
Toyota Yaris: 1.176.700 TL
Toyota Yaris Hybrid: 1.473.500 TL
Toyota Camry: 3.800.000 TL
Toyota RAV4 Hybrid: 2.839.000 TL
Toyota Hilux: 1.646.000 TL
OPEL Güncel Fiyat Listesi
Opel Corsa: 992.900 TL
Opel Corsa Elektrik: 1.313.900 TL
Opel Astra: 1.519.900 TL
Opel Crossland: 1.156.900 TL
Opel Mokka: 1.508.900 TL
Opel Mokka Elektrik: 1.538.900 TL
Opel Grandland: 1.879.900 TL
Opel Astra Elektrik: 1.648.900 TL
NISSAN Güncel Fiyat Listesi
Nissan Qashqai: 1.633.100 TL
Nissan Qashqai e-POWER: 2.055.900 TL
Nissan X-Trail: 2.549.500 TL
Nissan X-Trail e-4ORCE: 3.019.000 TL
Nissan Juke: 1.215.100 TL
PEUGEOT Güncel Fiyat Listesi
Peugeot 208: 1.102.500 TL
Peugeot 308: 1.494.000 TL
Peugeot E-308: 1.684.500 TL
Peugeot 2008: 1.480.000 TL
Peugeot e-2008: 1.730.000 TL
Peugeot 408: 1.830.500 TL
Peugeot 3008: 1.900.000 TL
Peugeot 508: 1.994.500 TL
Peugeot 5008: 2.300.000 TL
HONDA Güncel Fiyat Listesi
Honda ZR-V e:HEV: 2.625.000 TL
Honda Jazz e:HEV: 1.436.000 TL
Honda City: 1.056.000 TL
Honda Civic: 1.630.000 TL
Honda Type-R: 3.868.000 TL
Honda Accord: 2.089.500 TL
Honda CR-V: 2.097.500 TL
SKODA Güncel Fiyat Listesi
Skoda Fabia: 989.900 TL
Skoda Scala: 1.249.900 TL
Skoda Octavia: 1.399.900 TL
Skoda SuperB: 1.729.900 TL
Skoda Kamiq: 1.349.900 TL
Skoda Karoq: 1.699.900 TL
Skoda Kodiaq: 1.849.900 TL
VOLKSWAGEN Güncel Fiyat Listesi
Volkswagen Polo: 1.019.000 TL
Volkswagen T-Cross: 1.241.000 TL
Volkswagen Taigo: 1.351.000 TL
Volkswagen Golf: 1.263.000 TL
Volkswagen T-Roc: 1.718.000 TL
Volkswagen Tiguan: 1.963.000 TL
Volkswagen Passat Variant: 1.970.000 TL
RENAULT Güncel Fiyat Listesi
Renault Clio: 857.000 TL
Renault Taliant: 881.900 TL
Renault Zoe- E-Tech: 1.352.000 TL
Renault Captur: 1.415.900 TL
Renault Megane E-Tech: 1.589.000 TL
Renault Megane Sedan: 1.051.900 TL
Renault Austral: 1.699.900 TL
Renault Koleos: 2.033.900 TL
SEAT Güncel Fiyat Listesi
SEAT Ibiza: 827.000 TL
SEAT Arona: 925.000 TL
SEAT Leon: 1.247.000 TL
SEAT Ateca: 1.517.500 TL
SEAT Tarraco: 1.784.500 TL
KIA Güncel Fiyat Listesi
Kia Sportage Hibrit
Kia Picanto: 813.000 TL
Kia Stonic: 1.100.000 TL
Kia Cerato: 1.280.000 TL
Kia Ceed HB: 1.350.000 TL
Kia Ceed SW: 1.645.000 TL
Kia XCeed: 1.545.000 TL
Kia Niro Hibrit: 2.000.000 TL
Kia Niro EV: 1.720.000 TL
Kia Sportage: 1.665.000 TL
Kia Sportage Hibrit: 2.600.000 TL
Kia Sorento: 3.190.000 TL
Kia EV6: 3.130.000 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.