İstanbul'da ünlü iş insanı ve eşinin aracına şoke eden silahlı saldırı

Bu korkunç an, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Solo Holding’in sahibi olan Cengiz çifti, ani bir dehşetin ortasında buldu kendini. Saldırganlar, hareket halindeki araca yaklaşarak, silahlarını ateşledi.

Bir kişi ağır yaralı

Saldırı esnasında Hakan Cengiz ve eşi Zehra, büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu. Ancak, trajedinin bir diğer yüzü olarak, iş insanının şoförü Muhammet Yaşar, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan Yaşar, olay yerinden hızla hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise, olay yerinden hızla uzaklaştı. Şoförün sağlık durumu hakkında henüz net bilgiler paylaşılmadı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Saldırının ardından İstanbul Polis Teşkilatı hızla harekete geçti. Yapılan ilk incelemelerde, saldırının iki motosikletli saldırgan tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi, Cengiz çiftinin bulunduğu araca ateş açtı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Polis, saldırganların kimliklerini ve saldırının detaylarını ortaya çıkarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Saldırı ile ilgili yeni gelişmeler bekleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili son gelişmelerin yakından takip edildiği ve kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi. Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in sağlık durumlarının iyi olduğu, ancak yaşadıkları travmanın etkilerinin sürdüğü öğrenildi.