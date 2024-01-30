Okulluydular, alaylı oldular!

Tarım Bakanlığı'nın Desteği ve Ailenin Çabalarıyla Büyüyen Bir İşletme

2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda, aile %50 hibe desteğiyle işletmeyi geliştirdi. Kendi arazilerindeki kümes sayısını ikiye katlayan Fidanlar, 130 bin yetiştirme kapasitesine ulaşarak yılda ortalama 900 bin etlik piliç üretiyorlar. İşletmenin modernizasyonu ve teknolojik yeniliklere açık bir yapıda olması, bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor.

Aile Dayanışması ve Kararlılık Örneği

Murat Fidan, eşi Saliha Fidan'ın da tam desteğini arkasında hissediyor. Eşi, okul öncesi eğitmenliği bırakarak çiftliğe adanmış bir hayata geçiş yaptı. Murat, eşinin yanı sıra anne, baba ve kardeşiyle de birlikte çalışarak aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor. Fidan, "Bu işin saati yok ve dükkanı kapatma şansımız yok. 24 saat bu hayvanlarlayız." diyerek, işin zorluklarına ve gerektirdiği özveriye dikkat çekiyor.

Yıllık 2 Bin Ton Beyaz Et Üretimi ve Hayvan Sağlığına Özen

Fidan ailesi, mevsimsel şartlar ve hastalıklara karşı dikkatli bir yönetim sergileyerek yılda yaklaşık 2 bin ton beyaz et üretimi gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri de hayvanların sağlığı konusunda sürekli destek sağlıyor.

Genç Girişimciler İçin İlham Kaynağı

Ailenin hikayesi, genç girişimcilere ilham veriyor. Düzce'de, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ormancılık Bölümü mezunu 25 yaşındaki Ömer Çiçek de, benzer bir yolda ilerleyerek köyüne dönüp, hayvancılık yapmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurarak, hayvancılığa adım atan Çiçek, bu alandaki genç girişimcilere örnek oluşturuyor.