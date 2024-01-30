30 Oca 2024 - 16:10- Spor G:

Sevilla'nın hırvat yıldızı, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına transfer oldu.

Sevilla'nın yıldızı, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına transfer oldu. 35 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, Sevilla ve Hırvatistan Milli Takımı'ndaki başarılı performansının ardından yeni bir maceraya başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sevilla'nın hırvat yıldızı, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımına transfer oldu. mask
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Sevilla'nın Hırvat yıldızı, kariyerinin yeni bir sayfasını Al-Shabab ile açıyor. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Sevilla, Rakitic'in transferi için Al-Shabab ile anlaşmaya vardığını duyurdu, böylece Suudi Arabistan futbolunun yıldızlarını toplama çabasına önemli bir katkı sağlandı.

Rakitic'ten iz bırakan performans

Rakitic, Sevilla forması altında 323 maça çıkarak, 51 gol ve 63 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistikler, onun saha içindeki liderliğini ve etkisini ortaya koydu. 2011-2014 ve 2020-2024 yılları arasında iki dönem boyunca Sevilla'da oynayan Rakitic, takımının başarısında büyük rol oynadı.

Kariyerinin zirvesi ve milli takım başarıları

Rakitic, Sevilla'nın yanı sıra Basel, Schalke 04 ve Barcelona gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi. Hırvatistan Milli Takımı'nda da 106 kez sahaya çıkan Rakitic, uluslararası arenada da kendini kanıtladı. Bu tecrübe ve başarılar, onun Al-Shabab'a transferinde büyük bir faktör oldu.

Al-Shabab'ın büyük hedefleri

Al-Shabab, Rakitic transferiyle Suudi Arabistan futbolunun yükselişini gösteriyor. Kulüp, yıldız futbolcuları kadrosuna katmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası futbol arenasında daha görünür bir hale geliyor. Rakitic'in tecrübesi ve yeteneği, Al-Shabab'ın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Geleceğe bakış

Rakitic, Al-Shabab forması altında yeni başarılar peşinde koşarken, Sevilla ve Hırvatistan Milli Takımı'ndaki iz bırakan performanslarıyla hatırlanacak. Yeni kulübüyle sahaya adım atarken, Rakitic'in futbol serüveni heyecanla takip edilecek.

 

 

 

# performans

30 Oca 2024 - 16:10 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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