İstanbul'da Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa dikkat! Prof Orhan Şen uyardı! 8 - 9'a çıkacak dedi!

İstanbul'da yaşayanlar için meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den müjdeli haberler var. Uzun süredir Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli hava koşulları, yerini daha sakin ve ılıman bir havaya bırakıyor.

Özellikle Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir ve Bayrampaşa dahil olmak üzere İstanbul'un her köşesinde yaşayanlar, bu değişiklikten etkilenecek.

Çarşamba Gününden İtibaren Sıcaklık Artışı Başlıyor

Orhan Şen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da mevcut hava koşulları önemli bir değişiklik gösterecek.

Bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek yerel KKY (kısa kısa yağışlar), öğlen itibarıyla yağmura dönüşecek ve sıcaklık 5 derece civarında olacak. Kuzey yönünden esen rüzgarlar zamanla fırtına şiddetine ulaşabilir.

Ancak, önümüzdeki cuma gününe kadar önemli bir yağış beklenmiyor. Bu süre zarfında sıcaklık yarından itibaren 8-9 derece artış gösterecek.

Bu durum, sıcaklıkların daha ılıman seviyelere ulaşacağı anlamına geliyor. Sıcak havayı seven İstanbullular için bu haberler, son derece olumlu.

1 Hafta Boyunca Yağış Yok

Şen'in açıklamalarına göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da önemli bir yağış beklenmiyor.

Bu durum, özellikle son zamanlarda sıkça yağış alan İstanbul için bir nefes alma fırsatı sunuyor. Sıcaklıkların artması ve yağışsız bir hafta, şehirde yaşayanların günlük yaşantıları üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

İstanbullulara Öneriler

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbullulara hava koşulları konusunda dikkatli olmalarını öneriyor.

Özellikle kuzeyli rüzgarların fırtına hızına ulaşabileceği bu günlerde, dışarı çıkarken ekstra önlemler almak faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklık artışıyla birlikte daha hafif kıyafetler tercih edilebilir.

İstanbul'da yaşayan herkes için sevindirici bu haberler, baharın müjdecisi olarak kabul edilebilir. Şehirdeki günlük yaşamı olumlu yönde etkileyen bu değişiklikler, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak.