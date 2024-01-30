Trendyol Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, son dört maçta sıfır çekti

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor için son haftalar hayal kırıklığıyla dolu geçti. Bordo-mavili takım, son dört maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan takım, Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a ise 1-0 gibi ağır yenilgiler aldı. En son Kasımpaşa karşısında da 3-2 mağlup olan Trabzonspor, galibiyet hasretini dört maça çıkardı.

Kritik 16 gün

Trabzonspor, son dört maçta toplamda 11 puan kaybetti. Bu performans, bordo-mavililerin ligdeki konumunu da olumsuz etkiledi. Sadece 16 gün içinde yaşanan bu puan kayıpları, takımın lig sıralamasında yerini korumasına rağmen beklentilerin oldukça altında kalmasına neden oldu.

Son iki maçta 8 gol

Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta, Trabzonspor'un savunması büyük sıkıntılar yaşadı. İlk 9 maçta sadece 8 gol yiyen takım, son iki haftada kendi sahasında 8 gol daha yedi. Bu gollerin 5'i Galatasaray, 3'ü ise Kasımpaşa karşılaşmalarından geldi.

Abdullah Avcı'nın zorlu dönemi

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımın başında ilk kez üst üste üç mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer bu sezon beklentilerin altında bir performans sergilerken, üst üste üç galibiyet alamaması ve Kasımpaşa mağlubiyetiyle üst üste üç yenilgi alması, Avcı için de bir ilk oldu.

Liderle puan farkı 23'e yükseldi

Bu sezon ligde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Trabzonspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. Geçtiğimiz sezon bu süreçte 38 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamadı.