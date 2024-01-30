Trendyol 1.Lig’de Manisa FK, Tuzlaspor hazırlıklarına hız kesmiyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında önemli bir maça çıkıyor. Deplasmanda İstanbul'un güçlü ekibi Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Manisa FK, bu zorlu mücadele için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. 4 Şubat Pazar günü saat 13.30’da başlayacak olan bu heyecan verici maç, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

Manisa FK'dan yoğun antrenman programı

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı'nın denetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı. Takım, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarıyla formunu koruma peşinde. Bu antrenmanlarla Manisa FK, Tuzlaspor karşısında galibiyet için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlıların moralli başlangıcı

Kocaelispor'a karşı kendi evinde elde ettiği 2-1'lik zaferle ligin ikinci yarısına moralli bir başlangıç yapan Manisa FK, Keçiörengücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ancak son maçında Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup olan ekip, bu mağlubiyeti unutup Tuzlaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İlk yarıda elde edilen büyük zafer

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan mücadelede Manisa FK, Tuzlaspor'u 4-0 gibi büyük bir farkla mağlup etmişti. Bu anı tekrarlamak isteyen Manisa temsilcisi, kötü gidişata son vermek ve rakibini bir kez daha yenerek ligdeki konumunu sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

Kritik maç öncesi son hazırlıklar

Manisa FK, Tuzlaspor maçı öncesinde son antrenmanını yarın yapacak. Bu antrenmanla, Tuzlaspor karşısında alınacak bir galibiyet için son taktiklerin üzerinde durulacak. Siyah-beyazlıların bu maçta sergileyeceği performans, ligin kalan kısmı için belirleyici olacak.